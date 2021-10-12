「重建美好未來」5大分歧 民主黨沒共識

拜登的重大施政無法推動，就連民主黨內部也意見分歧。圖為眾院議長波洛西在國會面前與同僚一起出席悼念九一一活動。(Getty Images)

民主黨 在舉債上限危機暫時告一段落後，已稍有喘息空間討論「重建美好未來」(Build Back Better)計畫；而該法案要過關，幾乎需要全體民主黨眾議員和參議員的支持，但黨內中間派和進步派分歧嚴重，恐難獲共識。

以下是民主黨內部在處方藥、健保擴張、乾淨能源、「海德修正案」(Hyde Amendment)與州與地方稅減免等議題分歧之處。

1.調降處方藥

調降處方藥價的政策獲得民眾支持，卻無法在眾院 能源與商業委員會闖關成功；藥價協商是許多民主黨人士的重要工作，不只大眾受惠，也幫助聯邦政府省錢。儘管如此，聯邦眾議員施拉德(Kurt Schrader) 、萊斯(Kathleen Rice)和彼得斯(Scott Peters)卻投下反對票，三人認為在現行提案下，恐怕傷及藥廠創新能力。

2.聯邦醫療保險 擴大

擴張聯邦醫療保險(Medicare)的保障範圍至牙科、眼科和聽力看診，是進步派主要方向，但龐大開支卻成為一大阻礙；上個月眾院歲出入委員會投票通過，將在2022年納入眼科，2023年聽力，但牙科得等到2028年，引發進步派批評。

但部分中間派認為，應優先改善歐記健保(ObamaCare)；參議員曼欽(Joe Manchin)說，應先改善聯邦醫療保險的財務狀況，再尋求擴張。

3.乾淨電力

許多民主黨人認為，「重建美好未來」法案是千載難逢的機會，能夠耗資對抗氣候變遷；眾院民主黨人提議乾淨電力績效計畫，讓能源部提供乾淨能源達到一定比例的電力公司補助金，反之則開罰。

但參院能源與自然資源委員會主席曼欽批評眾院的提案，漏掉不使用碳捕捉科技的天然氣公司。

4.海德修正案

禁止動用聯邦政府資金支付墮胎的海德修正案，也是曼欽與其他民主黨人未能達成共識的議題之一；曼欽希望修正案被列人擴張聯邦醫療補助(Medicaid)的條例中，但民主黨人希望將修正案排除。

5

.州與地方稅減免

許多高州稅地區的民主黨議員認為，調整州與地方稅(SALT)減免上限勢在必行，但也引發同黨議員反彈；進步派不希望完全廢除上限，因為如此一來將對高收入家庭有利。此外，廢除上限所費不貲，中間派也在法案中，尋求降低開支與減稅的機會。