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美國人超擔憂：中俄網路攻擊、個資外洩

編譯林育正／綜合11日電
民調顯示，大多數美國人關切網路攻擊，擔心自己成為受害人。(美聯社)
民調顯示，大多數美國人關切網路攻擊，擔心自己成為受害人。(美聯社)

根據美聯社公共事務研究中心(AP-NORC Center for Public Affairs Research)民調，不分政治傾向，多數美國人嚴重擔憂網路攻擊，並將中國俄羅斯視為主要威脅。

民調調查1071位民眾，平均10人就有九人至少有些擔心駭客攻擊牽連個人資訊、金融機構、政府單位以及水電設施等；三分之二民眾表示非常擔心。近四分之三民眾表示，中國和俄羅斯政府，是美國政府網路安全的主要威脅；另有一半認為，伊朗政府與非政府單位是威脅來源。

這段時間民眾已感受到網路攻擊的實際威脅，不僅政府單位機密文件被洩漏，也影響能源公司、醫院和學校運作。拜登總統將網路安全列為重點施政項目，國會議員也考慮立法強化公部門與關鍵產業網路防護能力。

美聯社公共事務研究中心資深研究科學家史特雷特(David Sterrett)表示：「現在要有共和黨和民主黨選民立場一致的議題，其實還滿少見的。」

民調顯示，大多數美國人關切網路攻擊，擔心自己成為受害人。圖為今年4月國土安全部發...
民調顯示，大多數美國人關切網路攻擊，擔心自己成為受害人。圖為今年4月國土安全部發布的網路安全警報。(美聯社)

去年爆發多起網路勒索事件，導致重要資料被加密，必須支付贖金，已再次證明駭客確實能重創經濟，使生命遭受威脅。5月美國最龐大的燃料管線殖民油管(Colonial Pipeline)被駭，就引發東岸汽油短缺。美國遭勒索攻擊的單位，遍布重要政府單位，前500大企業與小公司。

多數駭客以俄語溝通，但被俄羅斯和盟邦國家縱容；政府多次譴責俄羅斯間諜入侵美國政府單位，7月拜登政府也正式抨擊中國攻擊Microsoft Exchange電子郵件伺服器軟體，且駭客與中國政府有所掛勾。

國家安全局(National Security Agency)網路安全主任喬伊斯(Rob Joyce)表示：「中國駭客使全世界其他國家相形見絀，他們的菁英是真正的菁英，且數量為數眾多。」

民調顯示，60歲以上多數美國人傾向認為中國與俄羅斯為嚴重威脅，但30歲以下，比例僅剩下一半；認為俄羅斯政府為重大威脅的民主黨選民，以79%的比例略高於共和黨選民的70%。

前總統川普就多次對俄國的攻擊輕描淡寫，美國資訊公司SolarWinds的安全軟體遭駭時，他抵觸其他高階官員，在沒有證據的狀況下，將矛頭指向中國。

民調顯示，大多數美國人關切網路攻擊，擔心自己成為受害人。圖為今年4月國土安全部發...
民調顯示，大多數美國人關切網路攻擊，擔心自己成為受害人。圖為今年4月國土安全部發布的網路安全警報。(美聯社)

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