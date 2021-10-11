確立因果關係概念獲諾貝爾獎 學者：對公共政策影響大

2021年諾貝爾經濟學獎得主11日出爐，3位美國大學教授共獲殊榮。 路透

諾貝爾 經濟學獎結果11日出爐，美國 學者安格里斯特（Joshua D. Angrist）和因本斯（Guido W. Imbens），是以對於因果關係分析方法學貢獻而得獎。中研院經濟研究所研究員簡錦漢表示，其研究確立「因果關係」概念，對公共政策的形成與研究影響非常大。

簡錦漢表示，安格里斯特、因本斯的研究主要貢獻，在於讓大家更認真對待「因果關係」，例如在研究時，只要由兩個變數的相關性，就能估計出彼此因果關係與其路徑。

簡錦漢說，安格里斯特、因本斯也利用「自然實驗」的方法進行研究，以取得因果關係，這個方法，影響到無論在勞動、健康、經濟學等實踐證實，都會以此進行分析。

簡錦漢表示，此外，他們的研究不只發展出研究方法，本身也具有相當高的公共政策意涵，也對公共政策本身，或是財政的研究方向、方法以及議程研擬，都有顯著影響。

簡錦漢說，安格里斯特、因本斯研究，可以應用在公共政策或其他實證研究的分析，讓研究者可以估計並得到因果關係，並分析研究標的對公共政策有何意涵，並找出結果，分析對公共政策的用處。

簡錦漢表示，安格里斯特、因本斯也將「工具變數」（instrumental variable）推廣地非常廣泛，幾乎所有要做實證研究的研究者都會受其影響，而且他們也非常善用「自然實驗」這項研究方法。

簡錦漢解釋，假設有一項公共政策，研究者可利用某一項改變，觀察人們對此政策作出什麼反應，藉此分析因果關係，簡單來說，他們的研究不只是方法論，也將因果關係的概念，帶入經濟學等領域。