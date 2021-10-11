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提高最低工資造成失業？諾貝爾經濟學獎得主卡德扭轉理論

記者鄭鴻達／台北即時報導
諾貝爾經濟學獎結果11日出爐，其中美國學者卡德（David Card）因勞動經濟學經驗性貢獻獲獎。取材自The Nobel Prize推特
諾貝爾經濟學獎結果11日出爐，其中美國學者卡德（David Card）因勞動經濟學經驗性貢獻獲獎。取材自The Nobel Prize推特

諾貝爾經濟學獎結果11日出爐，其中美國學者卡德（David Card）因勞動經濟學經驗性貢獻獲獎，台大國發所副教授辛炳隆表示，其主要研究扭轉了早期認為提高最低工資可能導致就業減少的理論。

早期的經濟學對於最低工資的概念與現在迥異，尤其在上世紀90年代初期的傳統經濟學觀點，多認為提高最低工資，會導致就業機會的減少，主要是認為最低工資會增加企業的成本所導致。

辛炳隆說，過去經濟學理論認為，提高最低工資會造成失業的增加，不過卡德在90年代所提出的研究，透過理論、研究模型與實證的結果，告訴大家提高最低工資，不但不會造成失業，反而可以促進就業。

辛炳隆說，卡德的研究最大貢獻，在於提出這樣的觀點，反駁了過去主流經濟學者的理論認為，調高最低工資會造成失業的理論，這是影響相當大的研究發現。

卡德研究集中在最低工資政策、教育投入的回報、移民問題等方面，其研究透過雙重差分模型的運用，以及自然實驗（natural experiment）研究，以及統合分析（meta-analysis）等方法，質疑、反駁傳統經濟學的既有結論。

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