我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

加州通過6法令 未經同意拿掉保險套算犯罪 明年生效

全球航運「供應鏈大混亂」 喬州1港8萬個貨櫃卡關

新聞透視／兩岸到兩國 無法模糊的台海危機

記者 羅印冲
台北10日舉行雙十國慶大會，會場掛出國旗及孫中山遺像。(記者侯永全／攝影)
台北10日舉行雙十國慶大會，會場掛出國旗及孫中山遺像。(記者侯永全／攝影)

中華民國總統蔡英文10日首度在雙十國慶文告提出「堅持中華民國與中華人民共和國互不隸屬」等說法，展現以「兩國關係」定位兩岸關係性質的傾向，必然引發北京強烈反彈，國台辦當晚聲明用詞就相當強烈。

蔡英文在2016年上台時，中國方面以「未完成的答卷」回應蔡的就職演說內容。中共最在意的，就是蔡英文如何定位兩岸關係的性質，說白一點，就是中國大陸和台灣之間究竟是什麼關係？

如今蔡直接將「中華民國」和「中華人民共和國」並列，呈現「兩國論」的味道，觸碰北京的對台底線，兩岸僵局更難解，這符合蔡英文經常掛在嘴上的「善意不變」「不冒進」等說法嗎？

這不是民進黨執政首次有類似說法。2008年8月，時任總統陳水扁透過視訊對在東京舉行的世界台灣同鄉會29屆年會拋出：「台灣是一個主權的國家。台灣跟對岸中國一邊一國，要分清楚」。

兩天之後，中共黨報人民日報將陳水扁言論定性為「對一個中國原則的嚴重挑釁」，並稱與李登輝的「兩國論」相同。陳水扁提出「一邊一國」，兩岸關係風雨飄搖，2005年北京通過「反分裂法」，為武力犯台增添法源。蔡英文曾任陸委會主委多年，對這段發展知之甚詳。

有綠營人士出來辯護，指蔡英文的說法完全不是新東西，早在1999年「台灣前途決議文」就明白提到，台灣「固然依目前憲法稱為中華民國，但與中華人民共和國互不隸屬，既是歷史事實，也是現實狀態」。

但蔡英文不僅是民進黨主席，更是中華民國總統，她10日發言的場合還是中華民國國慶，曾幾何時，民進黨也變成與對岸一樣的「以黨領政」？黨綱或黨決議文，能超越中華民國憲法的規範？

1949年之後，兩岸確實存在中華民國政府和中華人民共和國政府等兩個政權，依據兩岸憲法，兩岸主權重疊但各擁一定範圍的治權，兩岸分歧在於政權之爭，若以「兩國」定位兩岸而凸顯主權之爭，一字之差，就是完全不同的意義，也可能令台海陷入危機風暴。

台北政治大學東亞所所長王信賢就認為，蔡英文更加走向戰略清晰，但其實可用稍微模糊方式呈現，如「中華民國是主權獨立國家，與對岸互不隸屬」。儘管蔡英文也強調，「維持現狀就是我們的主張」，但兩岸互不信任，只會看到對方惡意的部分。

蔡英文 台灣 中國

上一則

期限將至…數十萬美軍仍未完全接種 2軍種施打率最低

下一則

蔡英文提「兩岸互不隸屬」蕭美琴：未聽到美方有意見

延伸閱讀

蔡英文再提修憲 籲朝野和諧 藍批「趕盡殺絕」怎合作

蔡英文再提修憲 籲朝野和諧 藍批「趕盡殺絕」怎合作

學者解讀蔡英文談話：同島一命、中國與台灣是兩個國家

學者解讀蔡英文談話：同島一命、中國與台灣是兩個國家

蔡雙十演說引中反彈 蕭美琴：未聽到美方有什麼意見

蔡雙十演說引中反彈 蕭美琴：未聽到美方有什麼意見
環時：蔡英文雙十演說 態度空前囂張

環時：蔡英文雙十演說 態度空前囂張

熱門新聞

美國總統拜登。（路透）

拜登：和習近平討論台灣 雙方同意遵守「台灣協議」

2021-10-05 20:37
一名逃到歐洲的前新疆公安，披露中國對維族採取「系統性酷刑」。(擷自CNN影片)

中國前公安接受CNN專訪 坦承酷刑虐待新疆維族

2021-10-05 10:48
《潘朵拉文件》曝光了超過330名最富有的「國際政商名流」，是如何透過離岸金融與海外空殼帳戶。左圖為梁振英，右圖為傳說中的普亭私生女。（美聯社、取材自Instagram）

見光死的「潘朵拉文件」：普亭情婦＆梁振英海外密帳

2021-10-04 08:05
美軍海狼級核動力潛艦「康乃狄克號」（USS Connecticut，SSN-22）日前在南海作業時碰撞到不明物體受損。(Getty Images)

美中緊張之際 美艦南海撞上「不明物體」11官兵受傷

2021-10-07 20:41
華爾街日報報導，美國已在台灣部署一小支特種作戰部隊、及臨時編制的海軍陸戰隊，以協助強化台灣的防衛能力。圖為台灣國軍今年9月漢光演習的情況。美聯社

WSJ：美已祕密在台部署特種部隊與海軍陸戰隊至少一年

2021-10-07 13:30
中國軍力大躍進。美國海軍8日發布新戰略指南，首次承認美中海軍軍力旗鼓相當，美國第一次在這個世代有了戰略競爭對手。圖為兼任中共軍委主席的國家主席習近平2019年12月17日登上中國首艘航母「遼寧號」。（美聯社）

海軍首度承認：美中海軍軍力 旗鼓相當

2021-10-09 02:30

超人氣

更多 >
全球航運「供應鏈大混亂」 喬州1港8萬個貨櫃卡關

全球航運「供應鏈大混亂」 喬州1港8萬個貨櫃卡關
環時：蔡英文雙十演說 態度空前囂張

環時：蔡英文雙十演說 態度空前囂張
霍楚簽署新法 承認殉職華警劉文健女兒繼承權

霍楚簽署新法 承認殉職華警劉文健女兒繼承權

美海軍核工程師夫婦握極機密 賣給臥底探員被捕

美海軍核工程師夫婦握極機密 賣給臥底探員被捕
川普愛州造勢 批拜登「毀國」、中國搶工作…民調直升

川普愛州造勢 批拜登「毀國」、中國搶工作…民調直升