新聞透視／兩岸到兩國 無法模糊的台海危機

台北10日舉行雙十國慶大會，會場掛出國旗及孫中山遺像。(記者侯永全／攝影)

中華民國總統蔡英文 10日首度在雙十國慶文告提出「堅持中華民國與中華人民共和國互不隸屬」等說法，展現以「兩國關係」定位兩岸關係性質的傾向，必然引發北京強烈反彈，國台辦當晚聲明用詞就相當強烈。

蔡英文在2016年上台時，中國 方面以「未完成的答卷」回應蔡的就職演說內容。中共最在意的，就是蔡英文如何定位兩岸關係的性質，說白一點，就是中國大陸和台灣 之間究竟是什麼關係？

如今蔡直接將「中華民國」和「中華人民共和國」並列，呈現「兩國論」的味道，觸碰北京的對台底線，兩岸僵局更難解，這符合蔡英文經常掛在嘴上的「善意不變」「不冒進」等說法嗎？

這不是民進黨執政首次有類似說法。2008年8月，時任總統陳水扁透過視訊對在東京舉行的世界台灣同鄉會29屆年會拋出：「台灣是一個主權的國家。台灣跟對岸中國一邊一國，要分清楚」。

兩天之後，中共黨報人民日報將陳水扁言論定性為「對一個中國原則的嚴重挑釁」，並稱與李登輝的「兩國論」相同。陳水扁提出「一邊一國」，兩岸關係風雨飄搖，2005年北京通過「反分裂法」，為武力犯台增添法源。蔡英文曾任陸委會主委多年，對這段發展知之甚詳。

有綠營人士出來辯護，指蔡英文的說法完全不是新東西，早在1999年「台灣前途決議文」就明白提到，台灣「固然依目前憲法稱為中華民國，但與中華人民共和國互不隸屬，既是歷史事實，也是現實狀態」。

但蔡英文不僅是民進黨主席，更是中華民國總統，她10日發言的場合還是中華民國國慶，曾幾何時，民進黨也變成與對岸一樣的「以黨領政」？黨綱或黨決議文，能超越中華民國憲法的規範？

1949年之後，兩岸確實存在中華民國政府和中華人民共和國政府等兩個政權，依據兩岸憲法，兩岸主權重疊但各擁一定範圍的治權，兩岸分歧在於政權之爭，若以「兩國」定位兩岸而凸顯主權之爭，一字之差，就是完全不同的意義，也可能令台海陷入危機風暴。

台北政治大學東亞所所長王信賢就認為，蔡英文更加走向戰略清晰，但其實可用稍微模糊方式呈現，如「中華民國是主權獨立國家，與對岸互不隸屬」。儘管蔡英文也強調，「維持現狀就是我們的主張」，但兩岸互不信任，只會看到對方惡意的部分。