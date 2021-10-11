我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

加州通過6法令 未經同意拿掉保險套算犯罪 明年生效

全球航運「供應鏈大混亂」 喬州1港8萬個貨櫃卡關

蔡英文提「兩岸互不隸屬」蕭美琴：未聽到美方有意見

記者張文馨／華盛頓報導
中華民國駐美代表蕭美琴10日出席華埠升旗典禮。(華盛頓記者張文馨／攝影)
中華民國駐美代表蕭美琴10日出席華埠升旗典禮。(華盛頓記者張文馨／攝影)

中華民國蔡英文總統10日在台北雙十國慶演說提出「中華民國與中華人民共和國互不隸屬」等四個堅持，中國國台辦批蔡「謀獨挑釁」，也有學者憂心這將使對岸解讀為兩國論再起，徒增台海風險；台北駐美代表蕭美琴10日表示，蔡的談話是描述事實與現狀，希望大家在堅持自由民主的共同基礎上，共同守護國家，目前並未聽到美方對此事有什麼意見。

蕭美琴10日上午在華府華埠參加由當地僑社美京中華會館舉辦的升旗典禮，她致詞表示，感謝中華會館和僑界支持民主自由的中華民國台灣，雖然很多在美華僑在慶祝國慶的觀點，可能和住在台灣的民眾有點不太一樣；在民主陣營和共產陣營在全球競爭的當下，最大公約數就是站在民主自由中華民國這一方，只有中華民國能堅持維護自由體制，全球華人才有真正自由的一天。

中華民國駐美代表蕭美琴10日出席華埠升旗典禮。(華盛頓記者張文馨／攝影)
中華民國駐美代表蕭美琴10日出席華埠升旗典禮。(華盛頓記者張文馨／攝影)

蕭美琴說，祝福我們的國家國運昌隆，天佑台灣、天佑中華民國、天佑美國

蔡英文的國慶談話引發各界不同解讀，兩岸學者也指出，若被解釋為兩國論將使兩岸關係惡化，無助維持台海和平現狀，自然也衝擊美國在印太地區利益。

蕭美琴表示，目前沒聽到美方有什麼意見；她不替對岸做詮釋，蔡英文的談話是描述事實與現狀，希望大家在堅持自由民主的共同基礎上，共同守護國家。

蕭美琴說，蔡英文提出她希望凝聚全體人民共識，尤其是近期兩岸緊張，全球大環境衝擊影響動蕩不安，台灣要走自己的方向，走自己的腳步，蔡英文此時更希望同胞支持國家。

中華民國駐美代表蕭美琴10日出席華埠升旗典禮。(記者張文馨╱攝影)
中華民國駐美代表蕭美琴10日出席華埠升旗典禮。(記者張文馨╱攝影)

蔡英文 台灣 美國

上一則

新聞透視／兩岸到兩國 無法模糊的台海危機

下一則

蔡英文提兩岸互不隸屬 國台辦：謀獨挑釁

延伸閱讀

蔡英文再提修憲 籲朝野和諧 藍批「趕盡殺絕」怎合作

蔡英文再提修憲 籲朝野和諧 藍批「趕盡殺絕」怎合作

學者解讀蔡英文談話：同島一命、中國與台灣是兩個國家

學者解讀蔡英文談話：同島一命、中國與台灣是兩個國家

蔡雙十演說引中反彈 蕭美琴：未聽到美方有什麼意見

蔡雙十演說引中反彈 蕭美琴：未聽到美方有什麼意見
環時：蔡英文雙十演說 態度空前囂張

環時：蔡英文雙十演說 態度空前囂張

熱門新聞

美國總統拜登。（路透）

拜登：和習近平討論台灣 雙方同意遵守「台灣協議」

2021-10-05 20:37
一名逃到歐洲的前新疆公安，披露中國對維族採取「系統性酷刑」。(擷自CNN影片)

中國前公安接受CNN專訪 坦承酷刑虐待新疆維族

2021-10-05 10:48
《潘朵拉文件》曝光了超過330名最富有的「國際政商名流」，是如何透過離岸金融與海外空殼帳戶。左圖為梁振英，右圖為傳說中的普亭私生女。（美聯社、取材自Instagram）

見光死的「潘朵拉文件」：普亭情婦＆梁振英海外密帳

2021-10-04 08:05
美軍海狼級核動力潛艦「康乃狄克號」（USS Connecticut，SSN-22）日前在南海作業時碰撞到不明物體受損。(Getty Images)

美中緊張之際 美艦南海撞上「不明物體」11官兵受傷

2021-10-07 20:41
華爾街日報報導，美國已在台灣部署一小支特種作戰部隊、及臨時編制的海軍陸戰隊，以協助強化台灣的防衛能力。圖為台灣國軍今年9月漢光演習的情況。美聯社

WSJ：美已祕密在台部署特種部隊與海軍陸戰隊至少一年

2021-10-07 13:30
中國軍力大躍進。美國海軍8日發布新戰略指南，首次承認美中海軍軍力旗鼓相當，美國第一次在這個世代有了戰略競爭對手。圖為兼任中共軍委主席的國家主席習近平2019年12月17日登上中國首艘航母「遼寧號」。（美聯社）

海軍首度承認：美中海軍軍力 旗鼓相當

2021-10-09 02:30

超人氣

更多 >
全球航運「供應鏈大混亂」 喬州1港8萬個貨櫃卡關

全球航運「供應鏈大混亂」 喬州1港8萬個貨櫃卡關
環時：蔡英文雙十演說 態度空前囂張

環時：蔡英文雙十演說 態度空前囂張
霍楚簽署新法 承認殉職華警劉文健女兒繼承權

霍楚簽署新法 承認殉職華警劉文健女兒繼承權

美海軍核工程師夫婦握極機密 賣給臥底探員被捕

美海軍核工程師夫婦握極機密 賣給臥底探員被捕
川普愛州造勢 批拜登「毀國」、中國搶工作…民調直升

川普愛州造勢 批拜登「毀國」、中國搶工作…民調直升