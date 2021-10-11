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蔡英文「四個堅持」是兩國論？學者憂火上澆油

記者羅印冲、陳政錄、林汪靜／台北報導
空軍雷虎特技小組AT-3教練機施放藍白紅彩煙壓軸衝場，為台北的國慶大會畫下圓滿句點。(記者侯永全／攝影)
空軍雷虎特技小組AT-3教練機施放藍白紅彩煙壓軸衝場，為台北的國慶大會畫下圓滿句點。(記者侯永全／攝影)

中華民國總統蔡英文在雙十國慶演說提出「四個堅持」，包括中華民國與中華人民共和國互不隸屬，引起「兩國論」重啟的討論，兩岸學者都擔心升高兩岸對立。

淡江大學中國大陸研究所榮譽教授趙春山表示，大陸可能解讀為「兩國論」，兩岸關係不會更好，只會更壞。廈門大學台灣研究院教授劉國深指出，蔡這番說法，對當前兵凶戰危的兩岸關係不僅沒有幫助，反而火上澆油。

劉國深指出，兩岸之間不是國與國關係，而是一個國家內部兩個競爭或對抗政權的關係，雙方分歧的癥結就是誰代表中國的「中央政府」的問題。蔡的說法中，國家與政權（政府）不分，如果不是無知，便是敵意和惡意的展露。他認為，大陸會以自己的方式強化「兩岸同屬一個中國」。

趙春山分析說，蔡英文談話新的部分就是過往模糊論述現在更加清晰。比如，把兩岸關係定位為互不隸屬，「中華民國與中華人民共和國互不隸屬」，是首次把中華民國跟中華人民共和國提出來，蔡英文沒有提到一個中國，這在大陸解讀可能是「兩國論」。

淡江大學國際事務與戰略研究所副教授黃介正受訪認為，相較政府過往兩岸論述，這可以說是「升級版」，但是否上升到「兩國論」，重點應放在中國大陸如何解讀。

趙春山和黃介正都指出，近期台海很不平靜，加上兩岸目前缺乏溝通管道之下，未來容易造成誤判，擦槍走火。趙春山強調，除非兩岸願意建立危機管理機制，不然，危機管控就只能依靠美國，中美關係緩和是否能穩定台海局勢，仍待觀察。

黃介正則認為，中國大陸不論是對美，或是中共總書記習近平9日的對台講話，都沒有放軟的跡象，若北京往非善意的方向解讀，可能會讓台海情勢更加複雜凶險，需要審慎關注，因為雙方就算有誤會，也難以有解釋或者緩和的機會。

上海東亞研究所助理所長包承柯則直指，蔡英文提出「四個堅持」，把中華民國與中華人民共和國並列、互不隸屬的說法，實際上是用民進黨的「台獨黨綱」綁架了2300萬人民，把兩岸衝突的氣氛升高，而不是和緩。

廈大台研院副院長張文生則稱，把中華民國和中華人民共和國並列，陳水扁時代也曾提過，「可以確定的是，蔡英文炒作兩國論，挑釁大陸底線。」

中國 華人 蔡英文

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