蔡英文雙十國慶提四個堅持「中華民國與中華人民共和國互不隸屬」

中華民國110年國慶，璀璨焰火10日晚照亮高雄港，2萬枚在天際及海邊綻放，搭配高雄市立交響樂團的樂聲，逾13萬人共賞精采的視覺與聽覺饗宴。這是台灣首度施放的金波紅蝴蝶焰火、潛水艇焰火、青紅白牡丹焰火等，漆黑夜色綴上豔麗金黃，引發民眾陣陣驚嘆！(記者劉學聖／攝影 )

在10日中華民國110年國慶致辭時，蔡英文 總統以「共識化分歧、團結守台灣 」主題發表國慶講話，她表示，在兩岸關係的立場上，「我們的善意不變、承諾不變，維持現狀就是我們的主張，我們也會全力阻止現狀被片面改變。」她也向在野黨喊話，盼團結約定「四個堅持」，包括堅持中華民國與中華人民共和國互不隸屬。

●台灣處在72年最複雜局勢

蔡英文總統表示，台灣議題不再邊緣，有越來越多的民主好朋友，願意站出來挺台灣，「現在的我們，已經是能夠勇敢面對挑戰的『堅韌之島』。」但「當我們越好，中國 給我們的壓力就越大。所以，我要提醒所有的國人同胞，我們沒有鬆懈的本錢。」

蔡英文總統強調，此時此刻的國際政治，正發生劇烈變化，威權主義的擴張，讓全世界支持自由民主價值的國家，都有警覺，而台灣正處在民主防線的最前緣；隨著國際局勢的演變，此時此刻的中華民國，正處在72年來最複雜多變的局勢當中。

蔡英文總統10日在台北國慶大會中發表「共識化分歧 團結守台灣」演說。(記者侯永全╱攝影)

●不能被逼走中國設定路徑

蔡英文說，「我們期待兩岸關係和緩，我們不會冒進，但絕對不要認為台灣人民會在壓力下屈服。我們會持續充實國防，展現自我防衛決心，確保沒有人能逼迫我們走向中國設定的路徑。因為中國所設定路徑裡頭，不會有台灣民主自由的生活方式，更不會有2300萬人的主權。」

●喊話在野黨團結守住主權

蔡英文說，過去72年的發展歷程，讓國家樣貌有了很大轉變；但在轉變之外，也有不變的堅持，那就是「確保主權、捍衛國土」，這樣的堅持，從來都不是一黨一派的堅持。她也向國民黨主席朱立倫、民眾黨主席柯文哲及時代力量主席陳椒華喊話，「各位的出席，是台灣民主美麗的風景。政黨政治必定有競爭，但只要議題牽涉到國家的尊嚴，以及人民的未來時，我們就要團結起來，為世世代代的台灣人，守住主權，守住民主自由的生活方式。」

蔡英文說，「所以，我們必須彼此約定，永遠要堅持自由民主的憲政體制，堅持中華民國與中華人民共和國互不隸屬，堅持主權不容侵犯併吞，堅持中華民國台灣的前途，必須遵循全體台灣人民的意志。」

她強調，「這四個堅持，是台灣人民給我們的底線，也是我們最大公約數，站在公約數的共同基礎之上，我們有責任累積更多共識，以團結姿態，來面對未來的挑戰。我們身上有一個共同的責任，要確保這塊土地上的年輕人，可以世世代代，繼續自由奔放下去。」

●習定調和平統一強化反獨

中共總書記習近平在9日對辛亥革命110年發表談話， 習近平表示，將堅持「和平統一、一國兩制」基本方針及「一個中國原則和九二共識」，推動兩岸關係和平發展，而「台灣問題純屬中國內政，不容任何外來干涉」。學者分析指，習近平最新對台講話，內容仍定調「和平統一、一國兩制」，但延續中共建黨百年時強化「反獨」的論述，以應對現今情勢。