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蔡英文雙十演說 提「4堅持」阻止現狀被片面改變

中共稱繼承孫中山 陸委會批扭曲歷史

記者呂佳蓉／台北報導

中共9日舉行紀念辛亥革命110周年大會，宣稱是國父孫中山的繼承者。陸委會回應，中共一貫高舉孫中山，又否定辛亥革命與中華民國存在的事實，來凸顯其法統繼承的正當性，這是片面扭曲歷史事實。

陸委會指出，辛亥革命紀念日，就是中華民國國慶，孫中山與無數革命先烈創建亞洲第一個民主共和國，就是中華民國，中華民國在台屹立不搖，台灣的民主自由體制創造繁榮社會，以及維護台海和平的努力，受國際社會一致肯定。

陸委會並指，當前兩岸關係最大癥結在於北京方面不願面對「中華民國台灣」且不放棄對台用武。對岸一再提出「一國兩制」、「一中原則」的「九二共識」等矮化台灣的前提，以武力威脅台灣接受其錯誤政治主張與兩岸終局，已遭到台灣民眾明確拒絕。

陸委會稱，中共當局僵化的對台政策沒有審時度勢，完全缺乏應對國際情勢發展與根本漠視台灣人民的疑慮與反對。陸委會並呼籲，北京當局應放棄侵擾破壞的挑釁舉措，以更開放態度認真思考「和平、對等、民主、對話」的互動關鍵，才有助兩岸關係良性發展。

中共當局上午在北京人民大會堂舉行「紀念辛亥革命110周年大會」。中共總書記習近平在會中宣稱，中國共產黨人是孫中山先生革命事業的「繼承者」，並指辛亥革命「沒有完成實現民族獨立、人民解放的歷史任務」。

台灣 中共 北京

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