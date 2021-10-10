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蔡英文雙十演說 提「4堅持」阻止現狀被片面改變

紐時：美中台「絕緣體」所剩無幾 隨時因誤會點火

編譯潘勛／綜合9日電
台灣位處美、中不睦的核心，台島命運可能重塑亞太地區秩序，甚至有意無意之間引爆戰火。圖國軍在「雙十」期間展示飛彈。（路透）
台灣位處美、中不睦的核心，台島命運可能重塑亞太地區秩序，甚至有意無意之間引爆戰火。圖國軍在「雙十」期間展示飛彈。（路透）

美、中兩大超強不睦較勁，台灣位居問題核心，近日中國軍機頻頻升空，日夜侵擾並測試台灣的國防戰力，美國雖然警告北京當局勿軍事挑釁，但中國並不示弱；美中可能因台灣而引爆戰火，重塑亞太地區秩序；紐約時報9日報導指出，當前台海局面凶險無比。

紐時報導，中共十一國慶日當天，北京派遣25架戰機、轟炸機等軍機以戰鬥編組在台灣西南部防空識別區外飛行，用意在展現軍力，隨後數日持續不斷，4日派出的軍機最多，達56架，以測驗台灣防空戰力。

解放軍機數日擾台 美警告無效

台灣軍機升空因應，美國則警告中國「軍事活動挑釁」已破壞「區域和平穩定」，但中國並不示弱；台灣戰鬥空防管制員向一架中共軍機用無線電喊話，對方飛行員竟以髒話回應。

中共十一國慶日當天，北京派遣25架戰機、轟炸機以戰鬥編組在台灣西南部防空識別區外...
中共十一國慶日當天，北京派遣25架戰機、轟炸機以戰鬥編組在台灣西南部防空識別區外飛行，展現軍力，隨後數日持續不斷，4日更派出軍機達56架，以測驗台灣空防戰力。(美聯社)

諸如此類對峙愈演愈烈，台灣周遭的權力天平基本出現轉移，目前台灣位處美、中不睦的核心，台灣的命運可能重塑亞太地區秩序，甚至有意無意之間引爆戰火。

國務院前東亞暨太平洋事務助卿羅素(Danny Russel)指出，美中台三方關係交纏，所剩的絕緣體極少，不難想像因誤會接錯線而點火。

解放軍鷹派認為可以武統台灣，甚至覺得機不可失；美國是想遏止解放軍任何入侵沒錯，但眼睜睜瞧著自己亞洲軍事宰制力一直耗弱；台灣人民雖愈來愈拒絕與中國統一，但軍備早已萎縮。

三造都曾展現決心，盼望避免戰爭，卻招致反效果，加劇不信任，估算錯誤的風險大增。

台灣命題 成美中競爭主舞台

2020年10月曾出現格外緊張時刻，美國情報界報告詳述中方高層變得非常焦慮，認為時任總統的川普準備動武；參謀首長聯席會議主席密利( Mark A. Milley)上將認定中方可能解讀錯誤，於是致電中國中央軍委聯合參謀部參謀長李作成，安撫北京當局，表示美方絕無此意。

歐巴馬總統時期國安會官員麥艾文(Evan Medeiros)指出，台灣命題就算不是美、中戰略競爭的主戲，也已變成主舞台。

台灣位處美、中不睦的核心，台島命運可能重塑亞太地區秩序，甚至有意無意之間引爆戰火...
台灣位處美、中不睦的核心，台島命運可能重塑亞太地區秩序，甚至有意無意之間引爆戰火。圖國軍在「雙十」期間教導高雄民眾使用武器。（路透）

報導指出，有人認為中國國家主席習近平控有中國史上應為最強的軍力，為了鋪排舞台，以備2022年開始其第三任期，可能覺得迫不得已得征服台灣，以統一兩岸為自己掌權時代登峰造極之作。

習近平9日指台獨是「民族復興的嚴重隱患」、「任何人都不要低估中國人民捍衛國家主權和領土完整的堅強決心、堅定意志、強大能力」。

認為戰爭在即或必不可免的人不多，部分原因在進攻台灣，中國大陸將招致經濟、外交方面的強大餘震反彈；但就算解放軍軍機近日侵擾台灣防空識別區純只是政治面故意施壓，而非開戰前奏，中國上升中的軍、經、政治力量，都讓捍衛台灣安全變得極為複雜困難。

直到最近美國都相信自己能遏止中國的領土野心，但美軍的軍事優勢可能不夠；五角大廈2020年10月的台島之戰兵棋推演指出，美軍扮演的「藍隊」面對中方的新式武器十分吃力；包括習近平在內的中國官員都認為美國國力已然萎縮，比如對抗新冠疫情不順，國內又政治動蕩，在在加強中方的信念。

一旦開打 解放軍自認能勝出

不少中國謀士及前官員認為，假如征台戰爭爆發，美國不再有意願出兵，只要條件正確，解放軍就能夠勝出。

拜登政府企圖加強台灣的防禦能力和國際地位，希望能延後或避免美國軍事干預的必要。

北京大學國際關係教授賈慶國最近寫道，美中台三方看著他們之間的互動陷入惡性循環，台北、北京和華府之間的惡性互動，可以用「正在形成一場完美風暴」來形容。

拜登總統試圖降溫，他5日表示，他上月與習近平通電話時，兩人同意遵守有關台灣的協議，隔天白宮就宣布拜登與習近平年底將舉行線上峰會。

羅素透露，拜登與習近平通電話時對習說：「我的父親常對我說，唯一比戰爭還糟糕的，是一場意外發生的戰爭。」羅素說：「我想這是預見性的警告。」

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