辛亥談話／中國學者：北京對台統方針一貫 不需曲解懷疑

針對中共總書記習近平 9日就兩岸關係發表的談話，中國 大陸台灣 研究的學者劉國深認為，從習近平仍強調「和平統一、一國兩制」的原則來看，陸方對台方針是一貫的，不需曲解及懷疑。

劉國深現任大陸「兩岸關係和平發展協同創新中心」主任及廈門大學特聘教授。他在接受中央社記者訪問時，作上述表示。

劉國深認為，習近平在「紀念辛亥革命110周年大會」上的涉台講話，有三點值得兩岸各界高度重視。首先就是以「和平方式」實現中國統一，最符合包括台灣民眾在內的「中華民族整體利益」。

第二則是陸方堅持「和平統一」、「一國兩制」的基本方針，並堅持「一個中國」原則和「九二共識」，推動兩岸關係「和平發展」；第三是台灣問題「純屬中國內政，不容任何外來干涉」。

劉國深表示，雖然陸方的對台政策近來被外界作出分歧解讀且炒作。但從習近平9日的講話，可見陸方的對台大政方針是「一貫的、明確的」。

他認為，包括台灣各界在內的各方人士，對陸方的對台大政方針及基本原則「不要曲解，不必懷疑」。陸方過去就作出這樣的宣示，9日就「更有能力和底氣」去落實相同的大政方針。

大陸官方9日上午在北京人民大會堂，舉行「紀念辛亥革命110周年大會」，習近平出席並發表講話。他在提及兩岸關係時說，陸方將堅持「和平統一、一國兩制」基本方針及「一個中國原則和九二共識」，推動兩岸關係和平發展。而「台灣問題純屬中國內政，不容任何外來干涉」。

習近平還以強硬語氣聲稱，台獨分裂是「祖國統一的最大障礙，是民族復興的嚴重隱患」。凡是「數典忘祖、背叛祖國、分裂國家的人，從來沒有好下場，必將遭到人民的唾棄和歷史的審判」。