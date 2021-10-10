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新聞透視／習近平釋緩和基調 化解武統壓力

記者 黃國樑
習近平。（路透）
習近平。（路透）

中共9日舉行紀念辛亥革命110周年大會，事前曾預告習近平會有重要講話，但關於台灣問題，習近平引據國父孫中山百年前有關統一說法作基礎，強調中國統一的歷史任務一定要實現，也一定能夠實現，並沒提出新的、具體的路徑，「和平統一、一國兩制」，「一個中國、九二共識」仍然高懸，對照大陸民間武統聲浪高漲，習談話真正用意，反而是在化解武統的內部壓力。

習近平沒有像2019年一樣，提出探索一國兩制「台灣方案」的實踐路徑，只做原則性與綱領性的提示，以此而言，習近平是在為當初顯然過於樂觀而具有盲動性質的「台灣方案」，進行了修正。

習近平再度表明：「以和平方式實現祖國統一，最符合包括台灣同胞在內的中華民族整體利益。」這與其說是跟台灣社會對話，毌寧說是跟大陸社會裡日漸增加的武統派對話，就是他認為，武力統一並不符合民族的整體利益，武力統一的禍害必須得到充分的估計。

習近平說，「實現中華民族偉大復興，不僅需要安定團結的國內環境，而且需要和平穩定的國際環境。」這句關鍵詞顯示，習近平認識到西方愈來愈緊密結合起來的抗中聯盟，可能損害、破壞中國崛起的進程，他必須努力去營造和平的環境，而不是頻頻地展示自己的肌肉。不過，他仍然警告企圖干涉兩岸事務的外國力量，強調台灣問題純屬中國內政，不要低估其捍衛主權與領土完整的決心。

習近平拿孫中山老話來呼喚民族情感：「惟願諸君將振興中國之責任，置之於自身之肩上」，希望海內外中華兒女緊密團結起來，向著中華民族復興的目標奮勇前進。「緩和」才是這篇談話的真正基調，從習近平開始與拜登安排美中領導人的視訊會談，可以看出習近平需要更長的時間去解決國際與經濟、民生的難題。

習近平 台灣 中國

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