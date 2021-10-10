「統一任務必能實現」習近平：和平統一最符合台灣利益

中共9日舉行「紀念辛亥革命110周年大會」，總書記習近平致詞時稱，祖國完全統一的歷史任務一定要實現，也一定能實現。（新華社）

時值辛亥革命110周年紀念，中國國家主席習近平 9日發表談話，強調「台灣 問題因民族弱亂而產生，必將隨著民族復興而解決」、和平統一「最符合包括台灣同胞在內的中華民族整體利益」；解放軍1日起派出創紀錄架次軍機擾台後，習近平指中共 堅持「和平統一、一國兩制」基本方針來解決「台灣問題」。

總統蔡英文出席雙十國慶大典，發表國慶講話。記者黃義書／攝影

●蔡英文雙十國慶談話 重申台灣充實自我防衛決心

中華民國總統蔡英文則在10日國慶談話中觸及兩岸議題，除說明當前複雜的區域情勢及面臨的挑戰，並重申台灣充實自我防衛的決心，維持區域和平穩定的立場。

中共9日在北京人民大會堂舉行「紀念辛亥革命110周年大會」，習近平在大會上發表談話，稱「祖國完全統一的歷史任務一定要實現，也一定能夠實現」，和平統一最符合台灣同胞的利益。

中共9日舉行「紀念辛亥革命110周年大會」，總書記習近平致詞時稱，祖國完全統一的歷史任務一定要實現，也一定能實現。（美聯社）

●「台灣問題不容外來干涉」 習談話凸顯美中角力議題

涉外人士指出，習談話對台基調基本延續其任內立場，沒有多大變化；但論及台灣問題不容任何外來干涉，適足以凸顯台灣將持續成為美中角力的重要議題。

辛亥革命推翻滿清後，國民黨及共產黨為爭奪中國控制權達數十年，後來爆發內戰，最後大陸與台灣分裂；國民黨部隊撤到台灣，毛澤東領導的共產黨1949年宣布建立中華人民共和國。

中共9日舉行「紀念辛亥革命110周年大會」，總書記習近平致詞時稱，祖國完全統一的歷史任務一定要實現，也一定能實現。（新華社）

●習未言及武力統一台灣 台回應軍事行動威脅台灣

中共從未統治過台灣島，但認為台灣是中國的一部分，矢言要控制台灣，有必要動武也在所不惜；習近平在9日的談話中重申「台灣問題純屬中國內政，不容任何外來干涉」；但他在談話中並未言及武力統一台灣。

台灣陸委會回應習談話表示，中共軍事行動持續對台造成威脅，是兩岸問題的關鍵；中共的強硬對台政策，並未對當前局勢採務實措施，完全誤判國際情勢發展，基本上無視台灣人民的疑慮及反對。

習近平說要落實和平統一已久，但他發表談話的同時，美國對中國近來建軍、武力恫嚇台灣的關切日益升高。

中共10月間派遣軍機150架次逼近台灣，數目之多引發美、英、德三國的關切；「華爾街日報」7日報導，一小支美軍部隊已秘密駐紮台灣，協訓台灣部隊。

●習稱台獨沒有好下場 台回應中華民國主權獨立

習近平表示，「台獨」分裂是祖國統一的最大障礙，是民族復興的嚴重隱患。凡是數典忘祖、背叛祖國、分裂國家的人，從來沒有好下場，必將遭到人民的唾棄和歷史的審判。

中華民國總統府發言人張惇涵回應習談話表示，中華民國是主權獨立國家，不是中華人民共和國的一部分；國家的未來，掌握在台灣人民的手中。