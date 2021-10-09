菲律賓、俄羅斯2新聞人 獲諾貝爾和平獎

諾貝爾和平獎得主 製表／莊蕙嘉

諾貝爾 和平獎美東時間8日凌晨5時揭曉，由菲律賓新聞網站Rappler共同創辦人兼執行長瑪麗亞．瑞薩和俄羅斯「新報」總編輯穆拉托夫共同獲獎，兩人皆是資深新聞從業人員，以敢於批評當權者著稱；挪威諾貝爾委員會主席雷絲─安德森(Berit Reiss-Andersen)說，在民主與新聞自由面臨惡劣環境當下，兩人「代表所有為理念挺身的新聞人。」

58歲的瑞薩(Maria Ressa)和59歲的穆拉托夫(Dmitry Muratov)投入新聞工作 均超過30年，兩人將平分1000萬瑞典克朗(約114萬美元)獎金。

「少了真相，一切都不可能發生。沒有真相的世界是沒有事實和信賴的世界。」瑞薩發表獲獎感言時指出，和平獎給了她和同業，「可以繼續奮戰的巨大能量」。

穆拉托夫說，他要把和平獎獻給自2000年以來，因新聞工作遭殺害的六位同事，包括2006年遇害的俄國知名記者安娜．波利特科夫斯卡婭(Anna Politkovskaya)，「我不能獨享此一殊榮，這是屬於新報的獎。」

拜登總統8日發表祝賀兩人得獎的聲明，稱許兩人毫不懈怠且毫無畏懼地追求真相，「制衡濫權，讓貪腐現形，並要求透明。」

身為被批判對象的俄國總統普亭(Vladimir Putin)透過發言人佩斯科夫(Dmitry Peskov)道賀說：「他很有才華，也很有勇氣。」

瑞薩第一份新聞工作是在官方電視台PTV 4任職，1987年共同創辦獨立製作公司Probe，並擔任美國有線電視新聞網(CNN)馬尼拉辦公室主任。

得知獲獎後，瑞薩接受挪威媒體採訪時表示，「(菲律賓)政府顯然不會高興。」

瑞薩2012年共同創辦獨立新聞網站Rappler，深入追蹤菲律賓總統杜特蒂 (Rodrigo Duterte)的鐵腕緝毒導致的濫殺現象，並嚴厲批評，也因此數度被捕；去年她還因「網路誹謗罪」被判有罪，引發輿論譁然。

Rappler也深入調查假新聞現象，指出社群媒體與假新聞氾濫密不可分，被利用散播不實訊息、打擊對手和操縱輿論等。

杜特蒂曾因為Rappler一則有關他親信的報導，直接點名Rappler是「假新聞出處」。

穆拉托夫的新聞工作起自1987年在「沃斯基共青團報」擔任特派記者；1993年他和數十名記者離開當時任職的「共青團真理報」，創立新報，並擔任總編輯；穆拉托夫保護旗下記者，給他們空間追查新聞線索，創刊以來報導遍及貪腐、警察暴力、不法逮捕、選舉舞弊和網軍等議題。