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和平獎遴選保密 川普不滿2度被提名關注卻輸歐巴馬

編譯陳韻涵／綜合8日電
美國前總統歐巴馬（右）和川普（左）任內都曾被提名角逐諾貝爾和平獎，但僅歐巴馬獲獎。（路透）
美國前總統歐巴馬（右）和川普（左）任內都曾被提名角逐諾貝爾和平獎，但僅歐巴馬獲獎。（路透）

不同於影劇大獎，只要入圍就是一種殊榮，諾貝爾(Nobel)和平獎每年收到的提名信數以千計，但和平獎委員會保密名單，不會主動公布個人或團體入圍情形，每年「外流」的和平獎提名候選人或組織都是提名人或被提名人「自爆」。

紐約時報(NYT)報導，遴選和平獎得主的「挪威諾貝爾研究所」(Norwegian Nobel Institute)每年收到來自數千名教授等人的推薦信函，從中篩選出入圍候選名單，但該研究所不會公布名單內容，或是時隔半世紀後才會公布陳年資料。

路透(Reuters)與法國國際廣播電台(RFI)報導，2021今年諾貝爾和平獎提名期限2月截止，共有329名個人或組織獲提名，包括前總統川普、前白宮顧問庫許納(Jared Kushner)、喬治亞州前聯邦眾議員史黛西‧艾布蘭(Stacey Abrams)、維權組織「黑人的命也是命」(Black Lives Matter)、俄羅斯反對派領袖納瓦尼(Alexei Navalny)、致力對抗氣候變遷的瑞典少女葛瑞塔‧童貝里(Greta Thunberg)，以及世界衛生組織(World Health Organization)等。

瑞典力抗氣候邊謙的少女葛瑞塔‧童貝里也獲本屆諾貝爾和平獎提名，但並未獲獎。（路透...
瑞典力抗氣候邊謙的少女葛瑞塔‧童貝里也獲本屆諾貝爾和平獎提名，但並未獲獎。（路透）

川普酸：歐巴馬連獲獎理由都不清楚

川普曾兩度被提名角逐和平獎，提名川普的極右派挪威國會議員泰布林吉加德(Christian Tybring-Gjedde)表示，川普促成衝突各方接觸，斡旋以色列和阿拉伯聯合大公國關係正常化，試圖解決印度和巴基斯坦的喀什米爾邊界紛爭、南北韓衝突，以及北韓核武議題等，有獲獎資格。

諾貝爾獎委員會屢次強調，不得利用諾貝爾和平獎強化個人影響力。然而，川普卻展現了提名人可發揮極致影響力的範例。

川普2019年告訴支持者，日本首相安倍晉三(Shinzo Abe)提名他角逐和平獎。不過，安倍政府並未證實此消息，當年的和平獎頒給衣索比亞總理阿比(Abiy Ahmed)。

2020年，兩名歐洲政治人物自述提名川普和白宮發言人麥肯內尼(Kayleigh McEnany)，讚揚其 「努力贏得且值得獲獎」，結果當年和平獎頒給「世界糧食計畫署」(World Food Program)。

川普曾獲兩名歐洲右翼議員提名角逐和平獎，但對於川普的支持者而言，提名人的政治理念和獲獎的機率微乎其微，都不是那麼重要。

福斯新聞網(Fox News)主播蘿拉‧殷格哈姆(Laura Ingraham)說：「川普每天都被提名角逐諾貝爾獎，川普顯然應當獲獎。」

川普曾在造勢活動中抱怨他被提名諾貝爾獎的消息不受重視，媒體曝光率不及前總統歐巴馬。

他說：「我獲得諾貝爾獎提名，但我看到一則又一則的假新聞。」

他挖苦道，歐巴馬獲獎時，他甚至連獲獎理由都不清楚。

委員會當年寄厚望 歐巴馬「沒達成期望」

2009年，歐巴馬上任短短九個月，還未對和平做出值得獲頒諾貝爾獎的貢獻便獲獎。

諾貝爾獎委員會當時表示，和平獎頒給歐巴馬，表彰「他對於加強國際外交，以及人際合作的傑出貢獻」。

然而，這讓眾人及歐巴馬本人都感到詫異。歐巴馬當時也說：「坦白說，我不覺得自己值得與許多獲得此獎的改革性人物為伍，這些人追尋和平的勇氣鼓勵了我和全世界。」

歐巴馬成為美國史上第三位在任期間獲得諾貝爾和平獎的總統，另兩位是1919年因倡導國際聯盟被肯定的威爾遜(Thomas Wilson)，以及1906年成功調停日俄戰爭的羅斯福(Theodore Roosevelt)。

挪威諾貝爾研究所前秘書長倫德斯塔德(Geir Lundestad)2015年表示，委員會當時決定頒獎給歐巴馬，是為了鼓勵他，但他後來並沒有達成委員們的期望。

諾貝爾和平獎 有爭議有遺珠 製表／莊蕙嘉
諾貝爾和平獎 有爭議有遺珠 製表／莊蕙嘉

遴選程序漫長 本屆收到318份提名

路透訪查發現，挪威諾貝爾研究所規定可呈交提名信的人選範圍很廣，包括各國政府與國際和平組織官員，歷史、社會科學、法律、哲學、神學和宗教學科的大學教授，以及歷屆得主。

諾貝爾獎委員會表示，大多數的潛在提名人來自各領域，但挪威諾貝爾研究所對於遴選程序極度保密，且不回應提名資格篩選的相關問題。

諾貝爾獎委員會檔案中，可取得的最新年份資料為1967年，當年有95個人或團體被提名，但同一個人或團體也可能在同一年中被多次提名。

該委員會表示，去年收到318份提名，2016年的提名數量最多，達376件。

和平獎的遴選程序嚴苛，挪威國會(Norway's Parliament)任命的委員會自2月開始商議並縮小提名候選人的數量，變成20到30個組織或個人的「短清單」，經過深思熟慮並於10月宣布桂冠得主。

提名 諾貝爾獎 川普

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