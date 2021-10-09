時隔87年 諾貝爾和平獎再度頒給記者

諾貝爾和平獎主席賴斯安德森8日透過手機介紹本屆和平獎得主。（路透）

英國「泰晤士報」用「挑戰普亭(Vladimir Putin)和杜特蒂(Rodrigo Duterte)的記者」當作介紹本屆諾貝爾 和平獎得主報導的標題，可謂一針見血。

菲律賓的瑞薩(Maria Ressa)是普林斯頓大學畢業的高材生，寫了一本書就叫做「如何挺身面對獨裁者」。她表示，兩年不到的時間，菲律賓政府就對她發出十道拘捕令，罪名大多是網路誹謗，她可謂官司纏身。去年有件官司一審她被判有罪，目前處於上訴交保狀態。如果定讞，最高將面臨六年刑期。兩件官司獲不起訴處分。

瑞薩被網軍盯上 網站1小時湧入逾90則謾罵

她創辦主持的新聞網站Rappler批評杜特蒂政府的掃毒政策有濫殺無辜之嫌，網軍對她的圍剿也是火力全開。她估算過，一度曾經每小時有90則謾罵的留言在她的網站。

新聞網站Rappler執行長瑞薩8日在家中接受諾貝爾和平獎頒獎。（美聯社）

瑞薩說，她1986年開始當記者，當過CNN駐菲律賓和印尼的特派員，專長是報導恐怖組織，她追蹤過凱達組織與東南亞激進組織的關聯。但她說，當了30多年記者，被槍擊過也收過死亡威脅，都沒有像杜特蒂政府這麼嚴重。

但她還是堅定表示：「我們將繼續照亮整個國家，新聞媒體必須向政治人物問責」。

久違的蘇聯末代領袖，本身也是諾貝爾和平獎得主的戈巴契夫(Mikhail Gorbachev)，8日也透過聲明表示，新聞人獲獎對全世界的媒體都是「好消息」。

來源：Guardian News

穆拉托夫捐獎金 和戈巴契夫有淵源

說起今年的諾貝爾和平獎共同得主，俄羅斯 獨立報「新報」(Novaya Gazeta)總編輯穆拉托夫(Dmitry Muratov)，其實跟戈巴契夫很有淵源，因為當年他的辦報資金，一部分就來自1990年蘇聯領袖戈巴契夫獲得諾貝爾和平獎的獎金。

俄羅斯獨立報「新報」總編輯穆拉托夫的同事8日恭喜他獲得諾貝爾和平獎。（美聯社）

穆拉托夫是第三位獲得諾貝爾和平獎的俄羅斯人。前兩位分別是人權活動家薩哈羅夫(Andrei Dmitrievich Sakharov)和戈巴契夫。

穆拉托夫表示：「這是屬於因公殉職的同事們的獎，不是我的。周一我們將召開編輯部會議，我可以肯定地說，部分獎金當然會捐給『善的循環』基金會，給患罕見疾病的孩子們」。」

「善的循環」是針對患有包括罕見病在內的危及生命的嚴重疾病和慢性疾病的兒童設立的俄羅斯基金。

來源：Radio Free Europe/Radio Liberty

1935年，德國記者奧西艾茲基(Carl von Ossietzky)因為揭露德國戰後秘密重整軍備計畫而獲諾貝爾和平獎。奧西艾茲基1938年在遭納粹監禁下，於醫院中過世。這是奧西艾茲基獲獎以來，諾貝爾和平獎再次頒發給媒體工作 者。

頒獎前被視為熱門的媒體監督機構「無國界記者組織」(Reporters Without Borders)對兩人獲獎同時感到「既欣喜又急切」。

美聯社報導，無國界記者組織秘書長德洛瓦在巴黎總部表示：「欣喜是因為這對媒體來說是非凡讚譽，對所有在世界各地冒險捍衛資訊權的媒體工作者而言，這是卓越的讚譽。」

無國界記者組織和瑞薩及穆拉托夫都有合作，兩人分別在菲律賓及俄國捍衛媒體權益，時常受到當局批判。

德洛瓦說：「感到急切則是因為，這對媒體而言是決定性的十年。媒體正處於危險、式微當中，同時受到威脅。民主正遭到虛假資訊、謠言與仇恨言論削弱。」

他說：「這個獎是捍衛世界各地新聞工作的巨大訊號、非常強而有力的訊息。」