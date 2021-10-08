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參院50：48通過 債限提高4800億 可延至12月3日

學者看台灣協議、拜習峰會：美中關係微調、非鐵板一塊

記者徐偉真、戴瑞芬／台北報導
中共軍機頻繁侵入台灣西南防空識別區。圖為中華民國空軍F-16戰機(左)監控繞台的解放軍戰機。（圖：中華民國國防部提供）
中共軍機頻繁侵入台灣西南防空識別區。圖為中華民國空軍F-16戰機(左)監控繞台的解放軍戰機。（圖：中華民國國防部提供）

拜登總統和中國國家主席習近平年底可能舉行線上峰會，台灣學者認為，美中這段時間接觸或許發現對方都不是鐵板一塊，雙方願意對話；上海復旦大學國際問題研究院院長、復旦大學美國研究中心主任吳心伯表示，此次會晤屬於中美關係的微調。

「感覺美中還有可合作的地方」

政治大學國際關係研究中心兼任研究員嚴震生說，美中3月的阿拉斯加會談氛圍很差，現在經過這些事件看起來，美國的態度是無論如何都要跟北京對話，感覺雙方還有一些可合作的地方，未來說不定在阿富汗議題上也有合作機會，雙方也願意對話，但最近中共戰機頻頻擾台，美國必須表達對台灣的支持。

吳心伯接受鳳凰網「風向」專訪表示，美中外交高層蘇黎世會晤後，中美將有兩方面進展。一是雙邊關係下一階段發展路線圖即將出爐。二是中美將在雙方均關切的重要問題上展開，比如在台灣問題上，中方將密切關注美方下一步的言行。

「雙方會更加現實，少些挑釁」

另據「美國之音」引述美國史汀生中心中國項目主任孫韻指出，蘇黎世會談後，中美關係未發生根本性改變，但兩國經過九個月的你來我往之後，已清楚對方的立場和底線，雙方的接觸「將會更加現實，少一些挑釁」。孫韻說，中方一直不願同意元首會晤，「如果這方面有進展，將是一個積極的跡象」。

中共官媒：有成果也有嚴重分歧

中共官媒環球時報總編輯胡錫進則撰寫社評說，從美中外交高層會晤後新聞稿看，這場會晤既有成果，也可看出嚴重分歧；美方對中美關係的戰略定義及對中政策的基本思路「沒有變」，但雙方在各自語境中都「更加積極」。

胡錫進說，中方當然希望中美關係有建設性的變化，但雙方對彼此關係認知和預期相互靠近的障礙仍有很多。中國必須「繼續不斷做好自己的事情」，讓美國最終認識到「遏制中國發展決非其可為之事」。且保持過程和終點方向，美國的對中政策就會逐漸接受現實。

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