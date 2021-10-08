蘇利文晤楊潔篪：密集競爭需要密集外交

6日會見中共中央外事辦委員會公室主任楊潔篪的白宮國家安全顧問蘇利文7日表示，會見富有成效，美國將持續對中國密集外交，以激烈競爭，美中對話越多越好。（路透）

解放軍機近日大舉進入台灣 西南防空識別區，讓兩岸局勢再掀緊張，白宮國家安全顧問蘇利文 (Jake Sullivan)7日表示，美國 高度關切破壞台海和平的行動，公開或私下都會採取行動，避免兩岸發生衝突；同時，美國將持續以密集外交，和中國硬碰硬競爭，但美中對話越多越好。

蘇黎世會議強硬交換意見

蘇利文6日在瑞士蘇黎世會晤中共中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪；路透報導，他7日談到這場會議說，與楊潔篪在台海議題上有強硬而直接的意見交換。

記者追問美國是否準備好採取軍事行動捍衛台灣，蘇利文表示，美國會採取的行動是，嘗試避免那一天到來。

蘇利文另接受英國廣播公司(BBC)訪問時說，美國高度關注破壞台海和平的行動，當看到這類根本上破壞穩定的行動時，美國於公開或私下，均會挺身而出也會大聲疾呼。

蘇利文表示，台灣是蓬勃的經濟體和民主政體，與美國在多方面有深厚且綿長的關係。

國務院發言人普萊斯(Ned Price)7日在例行記者會重申對台政策；他表示，美國高度關注中方對台灣採取的軍事脅迫行動，強烈敦促北京停止以軍事、外交與經濟手段施壓及脅迫台灣。

國務院發言人普萊斯7日強烈敦促北京停止以軍事、外交與經濟手段施壓及脅迫台灣。圖為美國出售給台灣的「海馬斯」多管火箭系統(HIMARS)。(美聯社)

國務院：對台承諾堅若磐石

普萊斯表示，美國對台承諾堅若磐石，也會持續深化與民主台灣的關係；此外，透過這幾個月來的各種聯合聲明與聯合公報強調台灣在印太地區扮演重要角色，都可看見美國正結合盟友強化議題優先性。

至於對中政策，白宮6日重申將負責任地管控美中競爭；但中國官媒中央電視台報導，楊潔篪對蘇利文說，「中方反對以競爭來定義中美關係。」

蘇利文7日會晤歐洲盟友，討論美歐議題，並向歐洲官員說明蘇楊會成果；他仍表示，美中處於激烈競爭，透過會談，美中各盡所能創造負責任管控激烈競爭，以免引發衝突。

「我的基本底線是，密集競爭(intense competition)需要密集外交(intense diplomacy)。」蘇利文說，「因此，我們需要更多這類(指會談)而非更少。」

對於蘇黎世會談，普萊斯表示，美中關係是動態的、方方面面的，其核心是硬碰硬的競爭(stiff competition)，透過對話，確保美國能負責任地管控競爭，這就是美國期望的動態發展。

拜習峰會管控關係、加固護欄

拜登總統拜登可望在年底前，和中國國家主席習近平舉行線上峰會；普萊斯表示，這也是管控關係、加固護欄(guardrails)的一環，並未根本上改變這段關係的本質。

蘇利文與北大西洋公約組織(NATO)及歐盟集會後表示，與楊潔篪的閉門對談，就真正提出美、中雙方不同觀點及意圖而言，是確鑿的機會；雙方外交高層會面，向來是一種方式，「得盡我方所能打造出一種環境，雖然密集競爭，卻得以負責任地管理好，不會失控成為衝突或對峙。」

華府稱中國威脅到按規矩而定的全球秩序；北京則指責美國干預其對外、涉內事務；路透報導指出，2018年12月在加拿大遭軟禁的華為財務長孟晚舟獲釋返國，應已改善美、中之間的情緒。

蘇利文強調自己的底線在激烈的競爭必須佐以密集的外交，因此兩國要進行更多會談，而非減少。