我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

專家：美債限危機仍在 人民沉重壓力跟著拖到12月

參院50：48通過 債限提高4800億 可延至12月3日

情蒐總動員 CIA新設中國任務中心 規格直比美蘇冷戰時期

記者胡玉立／綜合報導
中央情報局(CIA)將成立新「中國任務中心」，專門收集有關中國情報、打擊中國對美間諜活動。圖為CIA標誌。（路透）
中央情報局(CIA)將成立新「中國任務中心」，專門收集有關中國情報、打擊中國對美間諜活動。圖為CIA標誌。（路透）

美國中央情報局(CIA)將成立新「中國任務中心」(China Mission Center)，專門收集有關中國情報、打擊中國對美間諜活動；此舉凸顯CIA視中國為首要目標，準備與北京進行長期全方位鬥爭。

「一個日益敵對的中國政府，是21世紀美國面臨的最重要地緣政治威脅。」CIA局長伯恩斯(William Burns)6日向局內人員講話時表示，成立中國任務中心，「是為了進一步加強我們的整體工作。」

不願透露姓名的CIA高層還將該間諜機構準備對中國「總動員」的態勢，與冷戰時期美蘇鬥爭相比，稱中國的全球影響力和經濟規模龐大，經濟與美國相互交織，和昔日的美蘇冷戰相比，中國是更強大、更複雜的對手。

CIA高層指出，如同對蘇聯所做的那樣，中情局將在全球部署更多高層級主管、語言、技術等專家，以蒐集情報、對抗中國；CIA還將招募和培訓更多華語人才。

此外，伯恩斯現在每周都會與任務中心負責人及其他高層主管會面，以制定整合戰略。

中央情報局(CIA)將成立新「中國任務中心」，專門收集有關中國情報、打擊中國對美...
中央情報局(CIA)將成立新「中國任務中心」，專門收集有關中國情報、打擊中國對美間諜活動。圖為CIA局長伯恩斯2013年出席美中戰略與經濟對話。（路透）

在歐巴馬政府期間負責監督CIA全面重組的前局長布瑞南(John O. Brennan)，稱讚伯恩斯對中國採取的新作法。

布瑞南表示，「中國擁有全球野心，對美國利益和國際秩序構成最大挑戰。倘若CIA要針對某國成立專門任務中心，絕對就是中國。」

CIA在前任局長哈斯柏(Gina Haspel)領導下，開始將焦點自滲透和瓦解恐怖主義網絡，轉向中國、俄羅斯、伊朗和北韓等「難以擊毀的目標」(hard target)。

伯恩斯表示，未來CIA對其他國家的關注不會減少，也將繼續執行反恐任務。

CIA此時成立中國任務中心，也顯示拜登政府不只經貿，在國際情報上也延續川普政府抗中政策，明示中國現在是、未來也可能是CIA首要目標。

CIA曾在四年前設立新中心，以強化其在伊朗和北韓問題上的工作；現在伊朗及北韓任務中心將被整併到專注於近東和東亞地區的較大型單位 。

伯恩斯自3月接任CIA局長以來，一直將中國列為優先事項，同時關照遭受所謂「異常健康事件」包括頭痛、頭暈和惡心等問題折磨的人員。

中國 CIA 美國

上一則

蘇利文晤楊潔篪：密集競爭需要密集外交

下一則

參議院調查報告：川普9度施壓撤大選結果 要換司法部長

延伸閱讀

CIA新設「中國任務中心」規格直比冷戰時期美蘇鬥爭

CIA新設「中國任務中心」規格直比冷戰時期美蘇鬥爭
中情局新設中國任務中心 專職對中國情蒐

中情局新設中國任務中心 專職對中國情蒐
CNN：印度也有哈瓦那症候群病例 美政府警鈴大作

CNN：印度也有哈瓦那症候群病例 美政府警鈴大作
CNN：晚了幾秒...美軍無人機發射飛彈後 CIA才示警「有兒童」

CNN：晚了幾秒...美軍無人機發射飛彈後 CIA才示警「有兒童」

熱門新聞

美國總統拜登。（路透）

拜登：和習近平討論台灣 雙方同意遵守「台灣協議」

2021-10-05 20:37
美國與中國就在美上市中國企業審計權之爭無解，200多家中國企業由美國各證交所摘牌進入倒數階段，分析人士認為此舉將加速美中經濟脫鉤。（路透）

證交會倒數計時 200多家中企恐退出美股市 加速美中經濟脫鉤

2021-10-03 09:46
一名逃到歐洲的前新疆公安，披露中國對維族採取「系統性酷刑」。(擷自CNN影片)

中國前公安接受CNN專訪 坦承酷刑虐待新疆維族

2021-10-05 10:48
《潘朵拉文件》曝光了超過330名最富有的「國際政商名流」，是如何透過離岸金融與海外空殼帳戶。左圖為梁振英，右圖為傳說中的普亭私生女。（美聯社、取材自Instagram）

見光死的「潘朵拉文件」：普亭情婦＆梁振英海外密帳

2021-10-04 08:05
國稅局(IRS)1日提醒美國公民、稅法定義居民和任何境內法人實體，提交《國外銀行和金融帳戶報告》(FBAR) 的延期截止日為今年10月15日。(美聯社)

IRS：報告國外銀行和金融帳戶10月15日截止

2021-10-01 15:33
美國新冠疫情病歿人數在上個月20日超過西班牙流感的紀錄後，1日突破70萬大關。圖為在華盛頓紀念碑旁的一個展覽，紀念美國爆發新冠疫情以來的死難者。（路透）

新冠口服藥 讓住院死亡率減半...治療更快、費用更低 終結疫情現曙光

2021-10-02 02:30

超人氣

更多 >
WSJ：美已祕密在台部署特種部隊與海軍陸戰隊至少一年

WSJ：美已祕密在台部署特種部隊與海軍陸戰隊至少一年
美中緊張之際 美艦南海撞上「不明物體」11官兵受傷

美中緊張之際 美艦南海撞上「不明物體」11官兵受傷
走私3700磅中國紅薯 超市業者：有違常理

走私3700磅中國紅薯 超市業者：有違常理
印地安泉網賽／瑞度卡努美網暴紅後首戰：不急於求成

印地安泉網賽／瑞度卡努美網暴紅後首戰：不急於求成
「毒鴛鴦」旅館全裸吸毒開趴 警衝進來他們還「賴床」

「毒鴛鴦」旅館全裸吸毒開趴 警衝進來他們還「賴床」