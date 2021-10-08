美陸戰隊駐台協訓至少一年 五角大廈：不評論

傳美國已祕密在台部署特種部隊與海軍陸戰隊至少一年。圖為美國陸戰隊特種作戰司令部(MARSOC)今年首度派員赴台，與台灣特戰部隊實施「專家交流」。(圖／MARSOC臉書粉絲專頁)

華爾街 日報7日報導，美軍特種部隊及陸戰隊成員已秘密進駐台灣，協助台灣陸、海軍軍事訓練至少一年；美國 國防部一位發言人告訴本報，不評論任何特定行動、接觸或訓練，但美國支持和台灣的防禦關係，以應對當前中國對台灣的威脅態勢。

華爾街日報：20多人特種部隊秘密駐台

華爾街日報引述美國官員說法報導，這支20多人的特種作戰與支援部隊，訓練台灣陸軍的小型分隊；此外，陸戰隊與台灣海軍執行小艇訓練。

「美軍在台執行任務已經至少一年。」這名官員表示，這項任務屬輪調性質，代表美軍先後赴台協助訓練。

這已非媒體首度報導美軍駐台協助軍事訓練，今年5月底媒體就曾報導，美國陸戰隊特種作戰司令部(MARSOC)今年首度派員來台，與台灣特戰部隊實施「專家交流」；國軍漢光37號演習實兵操演後，美軍將陸續有其他特戰部隊抵台協訓。

意味著五角大廈關切台灣的戰術能力

華爾街日報報導，美國特種部隊在台部署，意味著五角大廈關切台灣的戰術能力；此外，美軍駐台規模雖小，卻是美國增加台北信心的象徵性作為，以鼓勵台灣強化自我防衛對抗中國大陸侵略。

五角大廈發言人薩波(John Supple)表示，美國對包括台灣海峽在內的印太地區和平、安全與穩定有著持久利益，美國將持續支持，在符合兩岸人民意願與最佳利益的情況下，和平解決兩岸議題。

傳美國已祕密在台部署特種部隊與海軍陸戰隊至少一年。圖為美國陸戰隊特種作戰司令部(MARSOC)今年首度派員赴台，與台灣特戰部隊實施「專家交流」。(圖／MARSOC臉書粉絲專頁)

美國對台支持強勁、有原則、跨黨派

薩波說，美國對台支持依然強勁、有原則且跨黨派的，和美國的一個中國政策以及美國長久以來基於台灣關係法 、美中三聯合公報和六項保證的對台承諾一致。

薩波表示，美國和台灣的防衛關係受台灣關係法指導，且基於對台灣國防需求和中國大陸威脅的評估，這已經持續超過40年。

薩波說，中華人民共和國加大脅迫與施壓台灣及其他鄰國夥伴的力道，包括增加在台灣、東海和南海附近的軍事行動，這些在美國看來都是破壞穩定與增加誤判風險。

華爾街日報報導，現任與前任美國政府官員和軍事專家都認為，深化美台軍事組織合作，更勝於只是對台軍售。

前國安官員：台灣買太多易被摧毀昂貴設備

川普政府時期的副國家安全顧問、史丹佛大學胡佛研究所傑出訪問學者博明(Matt Pottinger)表示，台灣近十多年嚴重忽略國防，買了太多在衝突開始數小時內就會被摧毀的昂貴設備；他認為，便宜但可能致命的反艦飛彈、智慧水雷與訓練有素的後備部隊，才能真正嚴重搞亂北京的作戰計畫。

國務院發言人普萊斯7日強烈敦促北京停止以軍事、外交與經濟手段施壓及脅迫台灣。圖為美國出售給台灣F16戰機起飛。(Getty Images)

國防部助理部長提名人梅爾(Christopher Maier)今年5月在聯邦參議院國防委員會的任命聽證會上說，美國應強烈考慮在台灣部署部隊，以協助台灣加強防衛能力，他主張美國特種部隊能向台灣展示在面對兩棲登陸作戰時的防衛方式、或訓練其他數十名防衛台灣所需的作戰人員。

梅爾在前總統川普時期就在五角大廈任職，但5月作證時，未提及已有特種部隊在台灣運作。