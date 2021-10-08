美潛艦撞不明物 被迫浮出南海 11官兵受傷

美國海軍部署在南海的核動力潛艦「康乃狄克號」2日在潛航時撞上不明物體，導致11名艦上官兵受傷，潛艦7日已抵達關島，其他受損狀況待評估。圖為「康乃狄克號」在海上航行。（取自seaforces.org網站）

國防部官員7日表示，部署在南海的核動力潛艦「康乃狄克號」(USS Connecticut)2日在潛航時撞上不明物體，導致艦上11名官兵受傷，潛艦被迫浮出水面；目前所撞物體為何並不清楚，康乃狄克號7日抵達關島，駐太平洋的第七艦隊表示，潛艦仍完全可以運作，其他受損狀況猶待評估。

「海軍時報」(Navy Times)報導，海軍官員證實康乃狄克號潛艦2日「撞到東西」，致11名官兵受傷，傷勢輕微或僅皮肉傷，無生命危險，核子反應爐及艦內空間並未受損，仍完全可以運作。

海軍並未言明事故發生在南海何處，僅表示在印度洋與太平洋地區國際水域。

有線電視新聞網(CNN)指出，事故發生時間點，恰逢美、中關係緊張因解放軍機多次侵擾台灣的防空識別區，驟然升高。

美國 正與盟邦在印、太地區進行聯合軍事演習，來自美、英、日、澳、加、荷蘭等國的艦艇，包括三艘航母均在周遭區域演訓，康乃狄克號則在環南海水域執行任務。

康乃狄克號是美國三艘海狼級快速攻擊潛艦之一；美國自冷戰末期設計這型核潛艦，旨在大洋深水區域獵捕蘇聯最精密潛艦，另兩艘海狼級攻擊潛艦為「海狼號」(USS Sea Wolf)及「吉米卡特號」(USS Jimmy Carter)，均為海軍戰力最強、最靈敏的攻擊艦艇。

海軍聲明並未證實康乃狄克號撞到什麼物體，但要求匿名官員表示，當時該區域海底測繪圖並沒指出潛艦前方有陸塊；此外也沒提到這次事故具敵意性質，或是潛艦撞到另艘艦艇。

官員指出，一切有關這起事故的資訊，都還處於初步階段。

官員表示，康乃狄克號不得不在2日浮出水面；海軍聲明指出，這艘海狼級(Seawolf-class)快速攻擊潛艦仍處於安全、穩定狀況，核子反應爐及艦內空間並未受到影響，戰力完全不受影響。

康乃狄克號5月27日由華盛頓州布雷默頓(Kitsap-Bremerton)海軍基地出發前往布防區域。

海軍上校柯林頓(Bill Clinton)指出，潛艦撞擊事故發生在2日下午，海軍並未提出任何援助要求；太平洋艦隊及海軍安全中心正在調查這起事故。

拜登總統已把美國國安政策焦點，由過去20年大小戰役轉移向北京 ；北京在南海地區及世界舞台高調秀實力；中央情報局(CIA)幾個月來進行評估，認定中國 對美國是最大的長期威脅，7日也宣布創設新的中國任務中心。