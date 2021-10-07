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美中蘇黎世會晤 雙方都說成功 離開時卻各走各的

香港中文大學學生會宣布解散 結束51年歷史

楊潔篪為何選在瑞士會晤蘇利文？央視揭密「這原因」

記者戴瑞芬／綜合報導
白宮國家安全顧問蘇利文(左一)6日在瑞士蘇黎世會晤中共中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪（右一），達成兩國元首在年底前舉行線上峰會的共識。（新華社）
白宮國家安全顧問蘇利文(左一)6日在瑞士蘇黎世會晤中共中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪（右一），達成兩國元首在年底前舉行線上峰會的共識。（新華社）

美中外交高層會晤6日在瑞士蘇黎世舉行 ，中國官方中央電視台揭密中國最高等級外交官、中共中央政治局委員、中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪，為何選在蘇黎世、為何見的是美國國家安全顧問蘇利文，答案均是「對等」。

楊潔篪越過大半個地球，飛到瑞士跟蘇利文面對面，央視全程獨家採訪6日中美高層會晤在蘇黎世登場 ，央視旗下的公眾號玉淵譚天也揭密談判背後的運籌帷幄。

報導指出，今年中美雙方高層面對面會晤，一次在美國安克拉治，一次在中國天津，為什麼這次選擇去瑞士？關鍵正是瑞士這個第三方國家，不但是永久中立國，也是美、中兩國地理上的中間點，距美、中各相隔8000公里、時差六小時，「講究對等，體現打交道的公平性」。

報導引述復旦大學國際問題研究所所長吳心伯說，瑞士在政治外交上的超脫，是這次美、中高層會談找上瑞士的關鍵。

此外，楊潔篪此行面對面談判的，是美國國家安全顧問蘇利文，央視指出，箇中原因是，拜登上台後提出的中產階級外交，採用的正是蘇利文在卡內基國際和平基金會做研究時設計的理念。更重要的考量是，蘇利文曾與美國主管亞洲事務的坎伯共同發表關於中國的文章，「反對新冷戰，提出美國要聯合盟友，以優勢地位與中國競爭」，因此促成美中高層恢復對話。

美國 中國 蘇利文

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