籲北京停止脅迫台灣 布林肯：美對台承諾「堅若磐石」

國務卿布林肯(Antony Blinken)6日表示，美國非常關切中國軍事挑釁和破壞穩定的行動，強烈敦促北京停止脅迫台灣。（Getty Images）

中共解放軍戰機大舉擾台，正在巴黎訪問的國務卿布林肯(Antony Blinken)6日表示，美國 非常關切中國 軍事挑釁和破壞穩定的行動，強烈敦促北京停止脅迫台灣 ，並強調美國對台承諾「堅若磐石」。他還呼籲北京當局負責任地處理恒大債務危機。

中國10月以來共派150架軍機侵擾台灣防空識別區(ADIZ)，引發美國、澳洲及英國等民主國家關切。

布林肯6日與經濟合作暨發展組織(OECD)秘書長柯曼(Mathias Cormann)在巴黎召開聯合記者會上，有媒體記者詢問中國在台灣周遭活動大幅增加是否會促使美國改變作法時表示，美方「非常關切」中國在台灣周遭軍事挑釁行動，類似作為破壞穩定，恐導致誤算，也可能削弱區域和平與穩定。他強烈敦促北京停止在軍事、外交和經濟上施壓與脅迫台灣。

他強調，美國對台灣承諾堅若磐石(rock solid)，過去多年來有助維繫台海與區域和平穩定。「我們會持續與朋友夥伴站在一起，推進共享繁榮、安全與價值，也會持續深化與民主台灣的關係」。

布林肯當天在巴黎接受彭博電視台訪問時還表示，「我們看到的中國行動具有挑釁性，而且潛在地破壞穩定」，「我的希望是這些行動將會停止，因為總是存在誤判和溝通不暢的可能性，而這是危險的」。

他說，「非常重要的是，不應有人以武力採取改變現狀的單方面行動，我們需要看到中國停止這樣的行動」。

布林肯還對目前困擾中國的恒大集團債務危機發表看法，呼籲北京以「負責任」的行動，處理恒大嚴重的債務危機可能帶來的影響。

這是拜登政府官員首次就恒大債務危機發表看法。布林肯表示，「中國必須自主作出其經濟決定，但我們也知道，中國經濟上的行動會對實際上整個世界產生重大的影響、重大的衝擊，因為我們所有的經濟都已經如此高度融合」。

來源：SCMP Clips