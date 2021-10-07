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台防長邱國正：兩岸情勢 從軍40年以來「最嚴峻」

台灣新聞組／台北6日電
中華民國國防部長邱國正6日在立法院表示，中共目前已有犯台能力，但要付出成本；2025年成本將更為降低，並具備全面犯台能力。（中央社）
中華民國國防部長邱國正6日在立法院表示，中共目前已有犯台能力，但要付出成本；2025年成本將更為降低，並具備全面犯台能力。（中央社）

中華民國立法院6日審查2400億元新台幣(合85億8200萬美元)海空戰力提升特別條例草案，國防部長邱國正表示，現在兩岸情勢是他從軍40年以來最嚴峻的時刻，中共目前已有犯台能力，但要付出成本；2025年成本將更為降低，並具備全面犯台能力。

國防部對立院報告書中提到，研判在2025年後，中共解放軍區域拒止、反介入及封鎖控制台海周邊能力日趨完備，尤其075型兩棲攻擊艦陸續成軍，三棲快速多點犯台能力驟增，對台灣防衛作戰形成重大挑戰。

來源：聯合影音網

媒體詢問，這是否代表中共在2025年將具備犯台能力？邱國正回應，中共目前已有犯台能力，但台灣不會挑釁，研判2025年中共將具備全面犯台能力；邱國正在聯席會中答詢時再次強調，現在的兩岸情勢是他從軍40年來最嚴峻時刻。中共目前已有犯台能力，但要付出成本；2025年成本將更為降低，並具備全面犯台能力。

解放軍軍機近來加大力道頻繁侵擾台灣西南防空識別區，邱國正說，過去台海危機緊張的感覺侷限在前線，本島較少感受到，但現在全軍與百姓都感到壓力，如果說他作為國防部長一點壓力都沒有，那就會鬧笑話。他強調，國防部公布了解放軍軍機航跡，也會持續監控做好本務工作。

他在回應媒體提問時還表示，國軍絕對遵守不發第一擊，飛行員承受了很大壓力；他形容，目前區域情勢像左鄰右舍吵架，磚頭、飛鏢「我們頭上飛」，台灣能不緊張嗎？如果要作戰，國軍一定站在最前線，努力強化最好的戰備。

據國防部統計，解放軍擾台戰機10月1日共38架，其中10架殲16深入台灣南方及東南方空域；10月2日共39架、10月3日共16架，10月4日共56架，也是國防部每日揭露中共軍機動態以來，數量最多的一次；10月5日僅一架。統計自10月1日至5日，共150架中共軍機擾台，侵擾密度更勝以往，美國、澳洲等國均譴責這項軍事行動。

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