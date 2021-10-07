美海軍新戰略指南：遏制中國野心 脅迫「放棄攻台」

美海軍將發布戰略指南，強調維持美國的全球海上優勢，特別針對中國軍力擴張提出「遏制」策略，迫使北京放棄攻台意念。圖為美國海軍去年11月與印度、日本、澳洲軍艦聯合演習。（Getty Images）

美國 海軍本周將發布新的戰略指南，將就海軍和陸戰隊如何維持全球海上優勢、加強戰略夥伴關係，以及成功遏制中國 威脅提出具體規畫。

海軍部長戴杜羅(Carlos Del Toro)5日晚間對海軍官校學生演講時，訓勉海軍官兵，掌握美國海軍及陸戰隊今後的戰略方向，做好最佳準備；他說：「坦白講，我們的目標不是要和中國作戰，」而是「阻擋他們別野心太大，包括攻占台灣 。」

戴杜羅在演講中不斷提到中國，例如：「人工智能，網路安全，無人操作平台，導向能量(雷射砲)，超音速武器，戰力分配，這些方方面面將決定你們是否比中華人民共和國更占優勢，我們必須能夠快速擺出優勢。」

他希望國會增撥250億元經費，提升海軍的戰力與現代化程度，以便「牽制住中國」；各種國防投資，對「嚇阻中國」不在印太地區興風作浪非常重要；能夠「嚇阻中國，就是最佳投資回收」。

嚇阻中國 供台自衛所需武器

在中國日益提升對台灣的軍事威嚇之際，美國海軍能為何事，才能達到「嚇阻」目標？戴杜羅說，加強與澳洲、印度、菲律賓、印尼等國的夥伴關係，以及與印太地區遭受威脅的其他國家的關係，提供台灣自衛所需的武器、裝備、技術，非常重要。

戴杜羅表示，中國可能環顧四周，發現自己沒甚麼朋友，沒幾個海上盟友，「希望這樣能阻止他們追求有些人所說的終極目標，也就是攻下台灣」。

美海軍將發布戰略指南，強調維持美國的全球海上優勢，特別針對中國軍力擴張提出「遏制」策略，迫使北京放棄攻台意念。圖為美軍洛杉磯級快攻潛艦奧克拉荷馬號今年8月在關島。（美聯社）

嚇阻中國攻占台灣只是美國海軍戰略目標之一；戴杜羅說，南中國海，全球各地，凡是中國軍力所及之處，也是美國海軍「需要在場」之地；例如「中國人已到中南美洲太平洋岸，也在非洲西岸」，目前受中國「一帶一路」戰略牽制的國家，要讓他們了解，如果靠美國幫忙解決問題，比較安全，何必經濟上、軍事上受制於中國？

精準打擊 比船艦數量更重要

至於牽制中國，戴杜羅說，精準打擊比船艦數量重要，尤其在中國大量建造戰艦、投資太空與網路作戰能力之際，美國尤須投資於網路科技。

「如果我能防止中國艦隊實際出港準備作戰，這不是大不了的本事。」戴杜羅表示，他更在乎的是讓海軍在戰爭時發揮致命一擊的力量，而不是擺出多浩大的戰艦陣容。