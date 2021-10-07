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開發有機催化劑 德美2學者獲諾貝爾化學獎

編譯莊蕙嘉／綜合6日電
美國學者麥克米倫。（路透）
美國學者麥克米倫。（路透）

諾貝爾化學獎6日公布，由德國科學家李斯特和美國科學家麥克米倫共同獲獎，表彰他們在「不對稱有機催化」研究的貢獻；催化劑是化學反應中的重要角色，有機催化劑能降低化學實驗成本，可促進新藥開發，更重要的是對地球也更環保。

53歲的李斯特(Benjamin List)於德國法蘭克福大學取得博士學位，現為德國馬克斯普朗克化學研究所(Max-Planck-Institut für Kohlenforschung)所長；同樣53歲的麥克米倫(David MacMillan)出生於英國蘇格蘭，現為普林斯頓大學教授，兩人將平分1000萬瑞典克朗(約合114萬美元)獎金。

德國學者李斯特。（美聯社）
德國學者李斯特。（美聯社）

諾貝爾委員會在記者會現場與人在丹麥的李斯特電話連線；李斯特表示，收到諾委會來電時，和太太正在吃早餐，兩人面面相覷，他端著咖啡的手停頓在半空中，不敢相信自己會得獎。

「這是莫大的殊榮。」李斯特說，「我今天的心情會非常好。」

「我好驚訝，嚇呆了，可是也很高興。」住在新澤西州普林斯頓的麥克米倫也發表聲明說，凌晨就收到瑞典朋友的道賀簡訊，「以為他們在惡作劇，就繼續睡覺，結果後來電話一直響。」

諾貝爾化學獎得主 製表／莊蕙嘉
諾貝爾化學獎得主 製表／莊蕙嘉

麥克米倫指出：「有機催化是個很簡單的概念，也確實為研究帶來一些改變。讓我們特別自豪的是，你不需要大批設備和金錢，也能做出好的化學產品」。

諾委會指出，兩位學者的貢獻，是開發出分子結構的精準新工具「有機催化劑」；許多研究都必須仰賴化學家開發出具彈性且耐用的材料，在化學實驗中，催化劑可觸發或加速實驗室或大規模工業反應器內的化學反應，且不會成為最終產物的一部分。

生活中常見的催化劑包括汽車運轉的有毒物質透過催化劑反應後變成無害分子，以及人體內的酶也是催化劑的一種。

催化劑是化學家的基礎工具，早前已知的兩大類型催化劑為金屬和酶，李斯特和麥克米倫則開發出第三種催化劑，即「不對稱有機催化」；兩人於2000年分別發表研究成果，為化學界帶來突破性進步。

有機催化劑擁有碳原子的穩定結構，可建立更大的反應範圍，且這類催化劑成分通常包含氧、氮、硫或磷，對環境更友善，成本也較低，可廣泛應用於各種商品開發，例如製藥、塑膠、香水或香料等等。

諾貝爾化學委員會主席艾奎斯特(Johan Åqvist)說：「催化劑的概念既簡單又巧妙，很多人都會覺得『怎麼我們就沒有早點想到這個』。 」

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