拜習年底線上峰會 美中達協議

白宮國家安全顧問蘇利文(左一)6日在瑞士蘇黎世會晤中共中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪（右一），達成兩國元首在年底前舉行線上峰會的共識。（新華社）

在美中外交高層官員6日在瑞士蘇黎世舉行六小時會談後，一名美國 政府資深官員表示，拜登總統與中國國家主席習近平 「原則上達成協議」，將在年底前舉行一場線上峰會，美方很期待兩人會面，「即便只能透過視訊」。

綜合外電引述資深官員說法，拜登已數年未見習近平，若能和習近平見面，將是很棒的事，拜登上月與習近平通話時，也提及會面；美方期待促成兩人會晤，「即便只能透過視訊。」

習近平自新冠疫情爆發後，便未曾離開中國；本月底的20國(G20)峰會，和聯合國氣候變化公約第26次締約方大會(COP-26)，習近平都不會到場。

中共中央政治局委員、中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪(前)6日在會晤結束後離開位於蘇黎世機場附近的凱悅酒店。（美聯社）

白宮國家安全顧問蘇利文 (Jake Sullivan)6日在瑞士蘇黎世會晤中共中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪，白宮表示，雙方討論確保高層接觸與溝通管道暢通，以負責任地管控美中競爭，蘇利文也向中方提出一系列美國關切的領域，包含在人權、新疆、香港、南海與台灣的有關行動。

不過，中國官媒中央電視台報導，楊潔篪對蘇利文說，「中方反對以『競爭』來定義中美關係。」他說，中美能否處理好彼此關係，事關兩國和兩國人民根本利益，攸關世界前途命運；合則全球受益，若中美對抗，兩國和世界都會遭受嚴重損害。

這是蘇利文就任國安顧問以來，第二度與楊潔篪會面；美中外交高層今年3月18日在美國阿拉斯加舉行會談，美國國務卿布林肯(Antony Blinken)與蘇利文共同會見楊潔篪與中國外交部長王毅，雙方在會前公開談話就劍拔弩張，你來我往，閉門會議結束後也未發表聯合聲明。

蘇利文與楊潔篪會談後，白宮發布新聞摘要，且由拜登政府資深官員對部分媒體背景簡報，並透露拜習可能舉行線上峰會的訊息，由美國資深官員透露，但中方尚無評論或回應。

美國媒體Axios報導，資深官員表示，這場蘇黎世會談進行6小時，會議氣氛和3月的阿拉斯加會談大相逕庭，蘇利文和楊潔篪進行坦率且廣泛的討論，而非外交式的「談話要點」。

這名資深官員形容蘇黎世會談，是「拜登政府與中國有過最深入的對話」，並將其視為打造避免誤判基礎的重要一步。

白宮表示，蘇利文提及，美中能從合作應對跨國挑戰獲益，以及提出管控雙邊關係風險的方法。

白宮國家安全顧問蘇利文(左)6日在會晤結束後離開位於蘇黎世機場附近的凱悅酒店。（歐新社）

被問到當下美中可合作的領域，資深官員並未舉出明確例子；資深官員轉述，蘇利文提到，美國政府處理氣候變遷時，無涉美中關係的其他議題，「但我不認為他(指楊潔篪)必然接受我們的觀點。」

此外，蘇利文在會中提及，美國關切中國在人權、新疆、香港、南海與台灣的有關行動；和拜登今年2月10日首次與習近平通話內容類似，拜登對習近平關切北京的強制性且不公平的經濟做法、鎮壓香港、侵犯新疆人權，以及包括台灣在內，對區域增加的獨斷行為。