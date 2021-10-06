「像與世隔絕6小時」臉書大當機 問題出在路由器

臉書創辦人查克柏格。(美聯社)

臉書 (Facebook)以及旗下社群媒體如Instagram和WhatsApp等服務4日當機近六小時，主要原因是路由器配置變更時出問題，導致數十億用戶無法使用他們各個平台；儘管臉書這次斷訊在美國 沒有造成太大影響，卻讓許多國家用戶在無預警中斷服務後，形同與世隔絕六小時。

路透報導，臉書在部落格貼文中說：「我們的工程團隊已經得知，負責協調數據中心間網路流量的骨幹路由器(Backbone Router)配置更新時，造成通訊中斷服務的問題。」

臉書基礎設施部門副總裁賈納丹(Santosh Janardhan)表示：「這波中斷對我們數據中心通訊方式產生連鎖影響，導致我們的服務停止。」

這次的斷訊在美國沒有造成太大的通訊危機，不過在其他地區就引起了不小的波瀾；本次中斷服務的Whatsapp和Messenger早已成為世界許多地區日常生活不可或缺的應用程式，不僅大商業和醫療等領域大量應用，連政府不們的聯繫，都少不了這些應用程式。

根據臉書統計，全球超過180個國家或地區共有將近20億人使用該公司的通訊軟體，如肯亞、馬來西亞、巴西、菲律賓等國，16至54歲的壯年人口中約有90%是Whatsapp的活躍用戶。

菲律賓自媒體人門多薩(Richard Mendoza)表示，臉書是他獲取關於菲律賓總統大選及新冠肺炎相關消息的重要來源，這次臉書無預警中斷服務使他感到與世隔絕。

英國溫徹斯特大學數位媒體教育學程教授李寧(Marcus Leaning)說，許多發展中國 家重度依賴這些通訊軟體提供醫療保健、教育資源等服務，再加上其便宜的特性，更使臉書在發展中國家有不可取代性，「中斷服務可能對這些國家造成嚴重且持久的影響。」