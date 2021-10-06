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IG被控危害青少年 華裔少女：不意外 有些很糟

編譯陳韻涵／綜合5日電 
吹哨者霍根(右)5在參院作證前與布魯曼索(左)等民主黨參議員交談。(美聯社)
吹哨者霍根(右)5在參院作證前與布魯曼索(左)等民主黨參議員交談。(美聯社)

華爾街日報(WSJ)報導，臉書(Facebook)早有研究得知Instagram對少女有害；臉書吹哨人法蘭西絲‧郝根(Frances Haugen)出席作證，指臉書不會保護小孩，家長要學習如何支持孩子；紐約時報也報導，有華裔少女分享自身經驗，訴說Instagram傷害少女心理健康的研究並不意外。

臉書研究報告曾指出，「32%的少女表示，她們對自己的身體形象感受不佳，Instagram讓她們感覺更差。」民主黨籍聯邦參議員布魯曼索(Richard Blumenthal)5日主持聽證會時，也分享康乃狄克州一名家長即時傳訊息的回應。

參議員：家長哭訴15歲女兒因此厭食

參院商務、科學與運輸委員會一個小組，在民主黨參議員布魯曼索主持下，5日就臉書管理...
參院商務、科學與運輸委員會一個小組，在民主黨參議員布魯曼索主持下，5日就臉書管理不實訊息一事，聽取前臉書員工、吹哨者郝根的作證。(路透)

「我(家長)淚流滿面地看著你與郝根的互動。」布魯曼索轉述這位家長說法：「我15歲的女兒在14歲的時候還喜歡她自己的身體，她持續使用Instagram，可能貼太多照片了；突然間，她開始討厭自己的身體，出現身體臆形症(body dysmorphia disorder)，現在罹患厭食症，在我們找到治療方法之前陷入深淵與麻煩處境。我擔心，她不會再是以前的她了。」

在聽證會上，郝根也談及未成年使用者獨自面對身體形象及霸凌的掙扎，而家長卻無法幫助孩子，令她難過萬分。

郝根表示，學校和國家衛生研究院(NIH)必須提供資訊，讓家長學習如何支持孩子。

布魯曼索認同郝根的建議，說道：「家長對此議題感到痛苦，他們不是漠不關心，而是需要工具和方法。」

紐時報導，史丹福大學(Stanford University)18歲華裔大一新生少女朱安妮(Annie Zhu)在Instagram上追縱關於身體積極性(body positivity)與身體中立(body neutrality)的帳號，但她有時仍覺得相關內容令她覺得很糟。

朱安妮：很多社交活動不真實

她最近得知臉書深諳Instagram對少女有害的研究後說：「不意外，就我過往的經驗而言，充斥許多掙扎」。

她與朋友會談論Instagram上的社交活動並不真實，部分人已刪除此程式，因為它對生活沒有正向幫助，而她現在大多把Instagram當作通訊軟體，已極少貼文。

臉書 華裔 參議員

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