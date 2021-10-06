科技哥吉拉？紐時：臉書已漸衰退 面臨生存保衛戰

紐約時報科技專欄作家羅斯(Kevin Roose)撰文說，臉書上空的陰霾不是監管，而是「生存」。(美聯社)

近來，臉書 (Facebook)各種內部資訊遭到媒體及吹哨者揭發，其內容引發爭議；紐約時報 科技專欄作家羅斯(Kevin Roose)撰文說，這一連串跡象表明，臉書內部也很清楚，臉書已是一家面臨麻煩、甚至在垂死邊緣的公司。

羅斯說，臉書主管面對國會質疑幾乎已成家常便飯，沒事就罵一下臉書甚至成為一種「時尚」；不過，國會議員雖然盡情砲轟，但聽證會上始終瀰漫著一股「古怪屈從」的氛圍，彷彿面對隨時可以一腳把東京踏平如哥吉拉(Godzilla)的科技巨獸。

但是羅斯指出，從華爾街日報揭露的一系列內部文件，以及吹哨者法蘭西絲．郝根(Frances Haugen)揭發的內容表明，臉書並不覺得自己是隻巨獸，反而是在擔憂自己失去影響力，其營運重心逐漸放在「改善負面形象」及「減少用戶棄用」上。

例如外流文件顯示，臉書內部有意開發兒童版，稱兒童是「很有價值但尚未開發的受眾」，並提出類似掌機遊戲的可行性而引發爭議；羅斯反問，如果是一間有朝氣，有自信能風行草偃的社群 網路公司，需要推出這種東西嗎？

羅斯指出，這代表籠罩在臉書上空的陰霾不是監管，而是「生存」，其陰霾正影響著臉書的產品服務及企業管理；外界或許很難一窺堂奧，但是內部的各種跡象，例如管理層的偏執，或人才逐漸流失等，這是「所有見識過垂死公司的人都能看清的情況」。

羅斯指出，臉書「最美好時光已遠去」，正在「穩定而緩慢衰退」，年輕用戶已持續流失多年，預計到2023年還會再下降45%，現在還能靠Instagram支撐，但是競爭對手崛起；對臉書而言，與其討論宰制市場，更重要的已是「如何不讓自己變得無關緊要」。

羅斯表示，臉書當然不會在短期內垮台，事實上，臉書依然在很多國家有絕對優勢，也依然是史上最具影響力的企業之一，因此不代表臉書不需要政府監管，甚至是，臉書正在衰弱的事實，也表明監管的重要。

羅斯將臉書與過去極勝一時的MySpace相提並論，說明社交平台「很少以優雅的姿態走向衰老」；而臉書的未來自然有可能比現在更為醜陋。