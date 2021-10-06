吹哨者聽證會揭臉書危害青少年 查克柏格：根本沒道理

臉書創辦人查克柏格將應邀到國會作證。(美聯社)

曾以「吹哨者」身份揭發臉書 (Facebook)弊端的前任臉書專案經理、數據專家法蘭西絲‧郝根(Frances Haugen)5日在參院聽證會作證時說，臉書「把龐大利潤擺在人民之上」，國會應該採取行動控制這家影響力龐大的科技巨擘。

參議員 要求查克柏格 出席作證

民主黨聯邦參議員布魯曼索(Richard Blumenthal)在聽證會上指出，臉書創辦人兼執行長查克柏格(Mark Zuckerberg)應該要前來作證，親口解釋郝根提出的疑點，查克柏格必須向國會、向全世界以及美國家長「說清楚你做了些什麼事，以及為什麼會那麼做」。

查克柏格5日晚間已在臉書回應說，許多指控「根本沒道理」，並稱把利益擺在第一的說法，「絕對不是真的」。

曾在臉書工作的法蘭西絲‧郝根，成為吹哨者。她5日在參院作證，深入揭露社群媒體巨擘對社會及青少年的影響。(美聯社)

郝根在參院作證時指出，臉書為追求業績成長而不顧使用者安全，例如不惜推出針對兒童而特別打造的商品廣告，而且臉書內部研究調查顯示，Instagram社群平台更對青少年心靈造成傷害。

「臉書內部所做的決策，對我們的孩子以及我們公共安全的隱私與民主而言，都造成嚴重傷害。」郝根說，「這就是為什麼我們必須堅持臉書一定要做出改變。」

先前提供大量臉書內部資料給華爾街日報的郝根說：「我們可以擁有讓彼此能夠聯繫的社群媒體，卻不必分化我們的民主，不必讓我們的孩子陷入危險，也不必在全世界到觸散播種族暴力的種子。」

對於郝根證詞所言，兩黨參議員一致點名查克柏格，質疑為何查克柏格迄今未能解決問題。

就在「60分鐘」(60 Minutes)3日播出郝根專訪的同一天，查克柏格在臉書分享的是一支與妻子普莉希拉．陳(Priscilla Chan)乘船出航的短片；自從華爾街日報今年9月間開始陸續推出有關臉書問題的報導以來，查克柏格始終低調。

布魯曼索：查克柏格應照鏡子好好反省

臉書吹哨者法蘭西絲‧郝根(背對鏡頭者)5日在國會參院作證，揭露社群媒體巨擘對社會及青少年的影響。圖右為參院小組主席布魯曼索，左為小組共和黨資深參議員瑪莎‧布萊克柏恩。(Getty Images)

布魯曼索說：「查克柏格今天應該照鏡子好好反省一下。他沒有承擔責任，沒有展現領導力，而是乘船出遊去了。」民主黨籍聯邦參議員馬基(Ed Markey)則說，感謝郝根挺身而出擔任吹哨者，並形容她是「21世紀的美國英雄」。

臉書：郝根從未參與高層決策會議

臉書政策溝通部主任派斯克(Lena Pietsch)對郝根證詞回應指出，郝根在臉書工作不到兩年，從來不曾出席高層主管的決策會議，也不曾負責任何直接報告，「作證時六度提到並沒有參加這些引發質疑的工作項目」。