拜登：習近平同意遵守台灣協議…楊潔篪本周會蘇利文

美中雙方均證實，中方楊潔篪將與美方蘇利文，6日在瑞士見面。(美聯社)

拜登 總統5日被問及台灣議題時表示，他和中國 國家主席習近平都同意遵守「台灣協議」(Taiwan Agreement)，習近平也不能做遵守協議以外的事；拜登並未說明「台灣協議」所指為何，以及習近平如何同意，但白宮事後引用日前與台灣有關的聲明回應媒體，意即政策並無改變。

「我和習近平談到台灣，我們同意會遵守『台灣協議』。」拜登在白宮回答媒體記者詢問台灣近日面臨中國挑釁時回應說，「這就是當前情況，我們表明，我認為他除了遵守協議外，不應該做任何事。」

拜登上月9日與習近平第二度通話，白宮當時表示，兩人在電話中進行廣泛且戰略性討論，觸及雙方利益重疊之處，以及美中利益、價值觀和看法分歧的領域，並同意開誠布公地往來，並未提及台灣。

拜登此次所說「台灣協議」所指為何？白宮回應記者詢問表示：請參考國務院發言人普萊斯(Ned Price)3日的聲明。

普萊斯3日表示，美國敦促北京停止以軍事、外交與經濟手段對台施壓及脅迫；台海和平與穩定符合美國長久利益，美國將繼續協助台灣維持足夠的自衛能力，將恪守美中三項公報、台灣關係法 與六項保證的承諾。

美國與台灣或中國，並沒有任何名為「台灣協議」的文件，中國在公開發言時，除了三項公報，更是絕口不提及台灣關係法與對台六項保證；因此，拜登指習近平同意遵守「台灣協議」，如非口誤，就十分耐人尋味。

這並非拜登首次使用與「台灣協議」相關的字眼，他3月25日在白宮舉行首場總統記者會，談到如何確保中國為侵害人權負責時也說到「我們要確保中國為遵守南海、北中國海(此處應為口誤)、他們針對台灣所做的協議等事負責。」

此外，白宮國安會同日也證實，國家安全顧問蘇利文(Jake Sullivan)本周將在瑞士蘇黎世會晤中共中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪，雙方將延續拜登與習近平上月9日的通話所提，討論負責任地管控美中競爭。

英國金融時報報導，此行將磋商拜習線上峰會；知情人士表示，此為妥協之道，因習近平自新冠疫情爆發以來，就不曾離開中國。

在瑞士舉行的會議，將是蘇利文和楊潔篪今年第二度會面；美中外交高層今年3月18日在美國阿拉斯加會談，美國國務卿布林肯(Antony Blinken)與蘇利文共同會見楊潔篪與中國外交部長王毅，雙方在會前公開談話劍拔弩張、你來我往，閉門會議結束也未發表聯合聲明。

白宮副發言人尚皮耶(Karine Jean-Pierre)5日表示，如何持續負責任地管控美中競爭，是這次會議的主題。

白宮國家安全會議發言人霍恩(Emily Horne)表示，蘇利文還將造訪布魯塞爾與巴黎，會晤法國總統外交顧問伯納(Emmanuel Bonne)、北大西洋公約組織(NATO)的國安顧問和歐盟代表等歐洲官員。