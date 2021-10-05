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FDA前局長：Delta在美肆虐近尾聲 全球趨緩還要等

美維持加徵關稅 與中破冰難…戴琪將與劉鶴對話

記者張文馨／華盛頓報導
美國貿易代表戴琪。(Getty Images)
美國貿易代表戴琪。(Getty Images)

拜登政府檢視美中貿易關係告一段落，美國仍決定維持加徵額外關稅，另恢復美企進口特定中國商品的額外關稅豁免；此外，美國貿易代表戴琪(Katherine Tai)近日將與中國國務院副總理劉鶴對話，討論北京履行美中第一階段貿易協議，並促其修正不公平貿易作為，捍衛美國利益。

美中貿易高層即將迎來第二次對話，雙邊關係並無破冰之象；戴琪說，「我們將運用所有工具，並發展新工具，以捍衛美國經濟利益，免受有害的政策與作為之累。」

檢視美中協議 宣布最新政策

戴琪表示，美國目標並非升高與中方的貿易緊張，而是促使北京履行第一階段貿易協議的採購承諾，並修正傷害美國勞工的不公平貿易作法。

戴琪4日在華府智庫戰略暨國際研究中心(CSIS)發表演說，宣布對中國貿易政策最新作法，將檢視美中第一階段貿易協議，針對特定商品恢復豁免額外進口關稅，與中方官員對話，並偕盟友打造公平競爭的國際貿易體系。

戴琪並未批判中國不執行美中第一階段貿易協議，而是說，中國應落實美中第一階段貿易協議，包括對美國農產品的採購承諾。

所謂的貿易工具，包含前總統川普任內對中國商品加徵的進口關稅，每年有3700億美元的中國商品被加徵懲罰性額外關稅，美國進口商期盼拜登政府移除這項貿易障礙，避免殃及美企。

不過，戴琪決定保留，美國之音引述資深官員說法表示，現行對中國商品施加的關稅，不會立即撤銷。

同時，戴琪也為特定的中國商品開放例外作法。

維護中小美企 豁免特定商品

「這些關稅並未產生任何戰略利益，還增加美方成本。」戴琪說，為了中小企業考慮，美國將恢復開放美企可為特定中國商品申請豁免額外關稅，豁免清單還可能延長；但貿易代表署並未公布詳細清單。

被問到是否要啟動新一輪301調查來施壓北京，戴琪表示，視情況而定，「這是美國的重要貿易工具。」

中國國務院副總理劉鶴。(美聯社)
中國國務院副總理劉鶴。(美聯社)

戴琪與劉鶴5月26日首次對話，討論美中貿易關係的重要性，並提出美國關切議題；美國之音報導，美國資深官員3日表示，戴琪將與劉鶴等中方貿易代表官員對話。

在與劉鶴對話前，戴琪表示，不會對中國採取新行動；資深官員表示，待戴劉會後的中方反應再決定接下來的貿易手段，美國清楚中國現在不太可能進行有意義的產業政策改革，美國會研擬策略因應，而非單純懷抱希望。

拜登政府檢討美中貿易關係，美國貿易代表戴琪將與中國國務院副總理劉鶴舉行視訊對話，...
拜登政府檢討美中貿易關係，美國貿易代表戴琪將與中國國務院副總理劉鶴舉行視訊對話，要求中國遵守第一階段協議承諾，購買足夠的美國貨。(美聯社)

美國 戴琪 中國

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