我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

FDA前局長：Delta在美肆虐近尾聲 全球趨緩還要等

台外長稱正在對中「備戰」 促澳洲分享情報

記者張加／台北報導
澳洲廣播公司（ABC）刊出台外交部長吳釗燮專訪。（取自澳洲廣播公司網站）
澳洲廣播公司（ABC）刊出台外交部長吳釗燮專訪。（取自澳洲廣播公司網站）

台外交部長吳釗燮接受澳洲媒體專訪指出，若中國台灣發動戰爭，台灣將戰鬥到底；吳釗燮並呼籲澳洲等理念相近國家，加強情報共享與安全交流，以幫助台灣應對戰局。

解放軍機頻擾台之際，澳洲廣播公司(ABC) 4日刊登吳釗燮專訪，標題為「台灣外交部長示警準備與中國作戰，要求澳洲提供幫助」；報導指出，吳釗燮提及台灣正準備與中國作戰，並敦促澳洲加強情報共享與安全合作，因為北京加強其軍事恫嚇。

據報導，吳釗燮說，「若中國要對台灣發動戰爭，我們將戰鬥到底，這是我們的承諾」。吳釗燮還說，他敢肯定，若中國對台灣發動攻擊，將遭受巨大苦難。

吳釗燮表示，台灣希望與澳洲等理念相近的夥伴，進行安全或情報交流，使台灣能更好地應對戰爭局勢。

報導指出，台灣支持「澳英美三方安全夥伴」(AUKUS)，但因戰爭策略的不同，台灣不會試圖獲得核潛艦；吳釗燮表示，台灣需要發展不對稱戰力，若發生戰爭，台方需要不同的思維以擊敗中國。

此外，台澳關係近期有升溫趨勢，上月「美澳部長級諮商」(AUSMIN)聯合聲明，美澳皆表達有意與台強化關係。另傳出澳洲重量級人物將參加本月8日舉行的「玉山論壇」。去年澳洲前總理滕博爾(Malcolm Turnbul)視訊致詞，據指出，今年澳洲貴賓重要性與滕博爾相當，應為前總理艾波特(Tony Abbott)。

台灣 澳洲 中國

上一則

新聞評論／外長頻喊戰到底 人民如何能安心？

下一則

如何藏富？為何難杜絕？潘朵拉揭祕避稅天堂

延伸閱讀

黑白集╱天天數飛機喊「狼來了」 然後呢？

黑白集╱天天數飛機喊「狼來了」 然後呢？
新聞眼╱蔡政府忙大外宣 卻頻鬧世界級笑話

新聞眼╱蔡政府忙大外宣 卻頻鬧世界級笑話
外交官之死二審逆轉 謝長廷告歐鴻鍊誣陷 敗訴確定

外交官之死二審逆轉 謝長廷告歐鴻鍊誣陷 敗訴確定
聯合國大會總辯論 宏都拉斯未提台灣受關注

聯合國大會總辯論 宏都拉斯未提台灣受關注

熱門新聞

美國財政部長葉倫警告國會，若不能在10月18日之前調高或者暫時凍結舉債上限，財政部將用盡資源無法償債。 路透

政府明關門？葉倫：下月18日後 所有帳單都付不出

2021-09-28 23:37
美國與中國就在美上市中國企業審計權之爭無解，200多家中國企業由美國各證交所摘牌進入倒數階段，分析人士認為此舉將加速美中經濟脫鉤。（路透）

證交會倒數計時 200多家中企恐退出美股市 加速美中經濟脫鉤

2021-10-03 09:46
國稅局(IRS)1日提醒美國公民、稅法定義居民和任何境內法人實體，提交《國外銀行和金融帳戶報告》(FBAR) 的延期截止日為今年10月15日。(美聯社)

IRS：報告國外銀行和金融帳戶10月15日截止

2021-10-01 15:33
美國新冠疫情病歿人數在上個月20日超過西班牙流感的紀錄後，1日突破70萬大關。圖為在華盛頓紀念碑旁的一個展覽，紀念美國爆發新冠疫情以來的死難者。（路透）

新冠口服藥 讓住院死亡率減半...治療更快、費用更低 終結疫情現曙光

2021-10-02 02:30
《潘朵拉文件》曝光了超過330名最富有的「國際政商名流」，是如何透過離岸金融與海外空殼帳戶。左圖為梁振英，右圖為傳說中的普亭私生女。（美聯社、取材自Instagram）

見光死的「潘朵拉文件」：普亭情婦＆梁振英海外密帳

2021-10-04 08:05
美國貿易代表戴琪。 路透

CNBC：美貿易代表戴琪 將宣告中國未遵守貿易協議

2021-10-02 07:59

超人氣

更多 >
留學生檢測：美國人這麼溫柔？ 華人返鄉戳鼻：像撒了辣椒麵

留學生檢測：美國人這麼溫柔？ 華人返鄉戳鼻：像撒了辣椒麵

前白宮助理「螢幕惡女」：川普健康狀況恐無法再戰2024

前白宮助理「螢幕惡女」：川普健康狀況恐無法再戰2024
見光死的「潘朵拉文件」：普亭情婦＆梁振英海外密帳

見光死的「潘朵拉文件」：普亭情婦＆梁振英海外密帳
影／時報廣場列車正進站 一女遭突襲 被推向地鐵

影／時報廣場列車正進站 一女遭突襲 被推向地鐵
「潘朵拉文件」揭海外避稅 河南美女代表馮琪雅上榜

「潘朵拉文件」揭海外避稅 河南美女代表馮琪雅上榜