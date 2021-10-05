台外長稱正在對中「備戰」 促澳洲分享情報

澳洲廣播公司（ABC）刊出台外交部長吳釗燮專訪。（取自澳洲廣播公司網站）

台外交部長吳釗燮接受澳洲 媒體專訪指出，若中國 對台灣 發動戰爭，台灣將戰鬥到底；吳釗燮並呼籲澳洲等理念相近國家，加強情報共享與安全交流，以幫助台灣應對戰局。

解放軍機頻擾台之際，澳洲廣播公司(ABC) 4日刊登吳釗燮專訪，標題為「台灣外交部長示警準備與中國作戰，要求澳洲提供幫助」；報導指出，吳釗燮提及台灣正準備與中國作戰，並敦促澳洲加強情報共享與安全合作，因為北京加強其軍事恫嚇。

據報導，吳釗燮說，「若中國要對台灣發動戰爭，我們將戰鬥到底，這是我們的承諾」。吳釗燮還說，他敢肯定，若中國對台灣發動攻擊，將遭受巨大苦難。

吳釗燮表示，台灣希望與澳洲等理念相近的夥伴，進行安全或情報交流，使台灣能更好地應對戰爭局勢。

報導指出，台灣支持「澳英美三方安全夥伴」(AUKUS)，但因戰爭策略的不同，台灣不會試圖獲得核潛艦；吳釗燮表示，台灣需要發展不對稱戰力，若發生戰爭，台方需要不同的思維以擊敗中國。

此外，台澳關係近期有升溫趨勢，上月「美澳部長級諮商」(AUSMIN)聯合聲明，美澳皆表達有意與台強化關係。另傳出澳洲重量級人物將參加本月8日舉行的「玉山論壇」。去年澳洲前總理滕博爾(Malcolm Turnbul)視訊致詞，據指出，今年澳洲貴賓重要性與滕博爾相當，應為前總理艾波特(Tony Abbott)。