解放軍機頻擾台 1天56架創新高 美：停止施壓

中國軍機4日持續大批進入台灣西南防空識別區，新銳殲16戰機架次最多，達38架。(台空軍司令部提供)

中國解放軍軍機連續四天進入台灣西南防空識別區，當地時間4日達56架，再創單日最高紀錄；拜登政府連日喊話，強烈敦促北京 停止軍事施壓，白宮發言人莎奇4日重申，對台支持堅若磐石，密切關注台海局勢，且美方也私下透過外交管道，向北京關切此事。

台陸委會4日發布聲明表示，解放軍此舉嚴重破壞台海和平穩定現狀，升高區域緊張，要求北京立即停止非和平且不負責任的挑釁行徑；中華民國台灣有決心，堅定捍衛國家主權與台海和平，對岸切勿一再誤判情勢，製造事端。

中國：輪不到美國 說三道四

「台灣是中國的台灣，輪不到美國說三道四。」中國外交部發言人華春瑩說 ，美方應糾正錯誤，恪守一個中國原則與中美三聯合公報規定，妥善處理涉台問題，停止為台獨分裂勢力撐腰打氣。

莎奇表示，美國關切中國在台灣附近的挑釁軍事行動，指其破壞區域和平穩定，增加誤判風險；國務院發言人普萊斯(Ned Price)表示，美方「強烈敦促」北京停止以軍事、外交與經濟手段施壓及脅迫台灣。

莎奇說，美國對台海的和平穩定有持久利益，因此美國會持續協助台灣維持足夠的自我防衛能力，也會恪守美中三聯合公報、台灣關係法 與六項保證中所做的承諾。

自1日起，台灣空軍公布擾台解放軍機共計149架次，分別為1日38架次、2日39架次，3日16架次；普萊斯3日發布聲明關切此事，解放軍4日隨即派出56架次，執行日間與夜間飛行任務，刷新單日擾台架次紀錄。

中國解放軍機4日擾台示意圖。(台國防部提供)

「我們不猜測(北京)動機，而是重申對台承諾堅若磐石。」普萊斯表示。

被問到解放軍無視美方關切，持續對台採取行動，美國政府下一步打算怎麼做，莎奇(Jen Psaki)4日表示，美方透過外交管道，公開及私下均清楚表達對中華人民共和國施壓台灣的關切，這項對話層級並未上綱到拜登總統，但雙邊資深官員持續就一系列議題保持聯繫。

美國國防部發言人對本報重申，關切北京挑釁行動，但不討論下一步行動。

此外，白宮4日表示，拜登已與日本首相岸田文雄通話，祝賀其當選，兩人肯定美日同盟的力量，並指其為印太與全球和平、安全與繁榮的基石；拜登表示，兩國將藉由包括美日印澳四方安全對話Quad，推動自由開放印太地區的共同願景，期待在未來幾年內強化美日關係。