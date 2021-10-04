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民主黨分歧 川普得利 支持者憂期中選舉將大輸

編譯林育正／綜合3日電
參院民主黨自由派大老、預算委員會主席桑德斯3日受訪時表示，可接受3.5兆預算案縮小規模，可以做若干妥協。(美聯社)
參院民主黨自由派大老、預算委員會主席桑德斯3日受訪時表示，可接受3.5兆預算案縮小規模，可以做若干妥協。(美聯社)

民主黨在基礎建設案以及3.5兆元的「重建美好未來」(Build Back Better Act)計畫，中間派和進步派無法取得共識，讓支持者擔心多方皆輸，使前總統川普漁翁得利，同時輸掉2022年期中選舉

紐約時報3日報導，中間派眾議員葛賽莫(Josh Gottheimer)，為九位偏向保守派的民主黨眾議員之一；他們表態除非先通過1.2兆元基建案，否則不支持3.5兆元法案。

進步派的立場則是相反，希望先通過3.5兆元法案，才力挺基建案。基建案是拜登總統最重要的施政，獲得兩黨與民眾支持。因此，新澤西州政治團體Ridgewood JOLT創辦人凱西‧布里恩薩(Cathy Brienza)就抨擊葛賽莫：「他正在危及拜登的政策，如果失敗，到時候會有另一個川普上台。」

葛賽莫選區的另一名民主黨選民懷斯布倫(Harry Waisbren)也說：「這些中間派的行為就跟共和黨一樣，阻撓總統的施政。」

另一名自稱「死忠民主黨支持者」的選民柏森(Jeff Bolson)也指出，華府的邊緣政策，可能造成基礎建設和氣候變遷的雙輸局面。

不過在去年川普大勝20多個百分點的新州蘇薩克士郡(Sussex)，許多民眾支持葛賽莫的做法；有人支持預算必須受到嚴格審視，擔心金額太過龐大，反倒在支出上難以究責；但也有票投川普的民眾認為，美國不該繼續仰賴石化產業。

葛賽莫更發表聲明抨擊眾院議長波洛西(Nancy Pelosi)延遲基建案投票，他說：「如果我們就直接通過，送到總統桌上，我們馬上就能創造許多工作機會，改善基礎建設。」

不過目前民主黨內部的分裂，已讓人擔心不僅政策無法推動使國家進步停滯，也葬送贏得期中選舉的機會。

民主黨 川普 期中選舉

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