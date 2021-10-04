憂懼重演仇亞事件 亞太裔2022期中選舉全力催票 衝擊搖擺州

政治新聞網站POLITICO與民調 機構「晨間諮詢」(Morning Consult)3日公布最新聯合調查報告指出，亞太裔過去這段期間因為仇亞事件飽受身心創痛，加上擔心前總統川普及共和黨再度得勢等因素，亞裔選民、太平洋島國族裔選民在接下來即將登場的2022年期中選舉裡，基於不願見到暴力與歧視頻頻重演的共同信念，將明顯發動大規模動員，全力催票。

這份民調結果顯示，2022年期中選舉亞太裔選民傾巢而出的投票動員行動，將超過疫情 發生之前的選舉拜票規模；調查顯示，對亞裔及太平洋島國族裔選民來說，2020年是在承受暴力與恐懼之中渡過，這段親身經歷讓亞太裔民眾改變某些想法與政治觀點。

POLITICO與民調機構「晨間諮詢」聯合民調的五大結論重點包括：

一、每10名亞太裔成年民眾當中，約有2人表示比疫情爆發前更加提高屬於亞太裔社群的自我認同。

二、許多亞太裔民眾相信，疫情期間的暴力、種族歧視 及白人至上主義已成為重大威脅。

三、71%受訪亞太裔民眾認為受到歧視是川普造成的；其中以華人比例最高。

四、對於處理重大施政，亞太裔對民主黨的信賴超過共和黨，領先幅度差距10%以上。

五、亞太裔對於持有相同價值觀的政治人物較為青睞，而非純粹來自相同背景或模樣相同的候選人。

新冠疫情發生初期，當時川普以仇外詞彙套在華裔身上，直指華人就是散布病毒的罪魁禍首，鎖定亞裔的種族仇恨犯罪因此激增；非營利組織「停止仇恨亞太裔」(Stop AAPI Hate)論壇指出，光是受害者有報案的仇亞犯罪就超過9000件。

美國歷史上的各種選舉當中，候選人通常忽略亞太裔選民的需求。POLITICO分析，背後因素包括亞太裔選民大多分布於選情競爭並不激烈的選區、人口占選民比例極少數，而且亞太裔母語高達上百種，難以突破語言隔閡，不同族群關切的優先政策項目也不一樣。

POLITICO指出，但如今亞太裔選民紛紛憑藉著對於暴力及種族歧視的相同恐懼而凝聚在一起，亞太裔更是人口統計當中成長最快的族群之一，在某些搖擺州例如喬治亞州、亞利桑納州，對於選舉結果越來越具有關鍵影響力。

報導指出，亞太裔選民在選舉裡開始積極動員的趨勢，對民主黨及共和黨同樣帶來新的機會，但目前看來主要受益者為民主黨，因為亞太裔對於川普的各種尖酸刻薄言論，依舊耿耿於懷。

非營利組織「亞太裔投票聯盟」(APIAVote)執行長克莉絲汀‧陳(Christine Chen)指出：「對於政黨及候選人來說，這是值得拓展的新領域。」她指出，2020年大選期間，參加投票的亞太裔民眾大幅增加，「接下來即將登場的兩項選舉，真的將會決定亞太裔民眾是否將成為基本盤」。