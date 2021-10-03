民主黨進步派領袖賈亞帕「展實力」 獲50餘黨議員力挺

民主黨進步派領袖賈亞帕挾50餘黨團議員大力附和的實力，表示寧願不通過預算案，也不能先單獨通過，迫使基建案投票推遲，進步派和溫和派的裂痕也加深。（Getty Images）

民主黨進步派成功讓基建案延後表決，凸顯眾院 進步派領袖、華盛頓州眾議員普拉蜜拉‧賈亞帕(Pramila Jayapal)以及她所領導的近百名進步派黨團成員的關鍵實力。

9月30日，當眾院議長波洛西(Nancy Pelosi)和中間派眾議員葛賽莫(Josh Gottheimer)談完後，葛賽莫隨即告訴聚集在國會大廈的記者，眾院將挑燈夜戰表決1兆元基建案；但幾分鐘後，賈亞帕斬釘截鐵表示，無論溫和派或民主黨領袖說什麼，當晚都不會投票 ；因為若沒有一起通過3兆5000億元預算案，她的黨團有50多名成員願意在1兆元基建法案表決時不投票，足以讓基建案投票敗北。

來源：MSNBC

進步派與主張縮小3兆5000億元預算案規模的中間派，正就拜登 議程展開拉鋸戰；儘管派系內鬥令兩大法案的未來充滿變數，但兩派都堅信，他們都在努力實現拜登的競選承諾，有助民主黨期中選舉。

「我認為她的表現非常棒，進步派黨團的表現也非常棒，」30年前在眾院時共同創立該黨團的參議員桑德斯(Bernie Sanders)說。

桑德斯在參院公開支持賈亞帕的策略，敦促進步派在基建法案投票時投否決票，等到在包裹預算案通過後再支持該案。

葛賽莫表示，波洛西延後投票的決定令人遺憾，並指進步派黨團很魯莽；他說，「極左派的作法，讓總統的整個議程，包括歷史性的兩黨基礎設施案，陷入險境。」但賈亞帕發言人表示，進步派希望推動拜登議程全面過關。

進步派表示，不把兩個案子綁在一起，他們不信參議院的兩張關鍵選票—中間派參議員曼欽(Joe Manchin)和席納瑪(Kyrsten Sinema)會支持預算案；這兩位參議員都說，預算案不該花費3.5兆元。

賈亞帕在桑德斯支持下，於2016年首次當選國會議員，2019年成為國會進步派黨團聯合主席，2021年成為唯一主席；賈亞帕是眾院首位印度裔女性，曾任前州參議員和移民倡議組織領袖。

在最近的談判中，賈亞帕努力與白宮和波洛西保持溝通管道暢通，大多數情況下，她都沒有與其他民主黨成員公開發生衝突；與自由派議員不同。

當她1日被問到波洛西是否低估進步派阻止投票的決心時，她以外交辭令說道：「議長一直是拜登議程的偉大擁護者，我認為她正竭盡所能來完成這件事。」

密蘇里州資深民主黨眾議員克利瓦(Emanuel Cleaver)說，他對他的進步派同僚深感沮喪，擔心他們不願妥協，會搞砸拜登議程，但談到進步派領袖賈亞帕，克利瓦敬佩地說：「她非常非常委婉，避免攻擊他人，我認為剛柔並濟。」