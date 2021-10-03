民主黨進步派不挺1.2兆基建案 波洛西沒轍、拜登也退讓

對於民主黨進步派堅持要求不先通過基建案，須等預算案做好才一起通過，眾院議長波洛西沒轍，拜登統統也只得與進步派站一邊。（路透）

眾院 民主黨進步派長期倡議大膽且激進的議事，但進步派黨團約100位眾議員上周改弦易轍，拒絕支持1兆2000億元的基礎建設法案，不僅迫使眾院議長波洛西延後原定舉行的表決，還逼得拜登 總統退讓並表態支持應先通過3兆5000億元包括社會政策與氣候變遷的預算 法案，再行表決基建法案，後者是拜登的主要政策之一。

紐約時報報導，進步派此舉招致自由派社運人士撻伐，不僅憂心眾院盟友受民主黨領袖施壓而退讓，也凸顯進步派發揮新興影響力，甚至獲得拜登的溫和派系支持。

進步派黨團領導人、華盛頓州眾議員普拉蜜拉‧賈亞帕(Pramila Jayapal)說：「事情總在危急時刻發生，我以黨團為榮，我們為長期遭漠視的人民發聲。」

儘管進步派取得策略性勝利，協商代表仍持續削減社會政策及氣候法案的預算數字，從原先的10兆元降至6兆元，甚至更低。

進步派的堅持也可能將法案推向崩潰邊緣或惹惱中間溫和派，溫和派是民主黨在明年期中選舉中可能丟失席次的高風險關鍵。

進步派黨團此次成功並非一蹴可幾，該黨團多年來難以落實其議程，包括範圍更大的健康照護服務、向富人徵稅、減少軍費並強調氣候變遷等。

進步派黨團近年難達軍費減少10%的目標，難以落實「人民的預算」(People's Budget)的大多數原則。

高調的進步派議員今年抗議禁止房客驅逐令失效，卻未能取得足夠的黨內領袖支持，討論延長此政策的相關法案。

此次策略奏效，讓進步派喜出望外。草根團體「不可分割計畫」(Indivisible Project)國家政策主任瑪麗·史莫(Mary Small)說：「無可否認，這是進步派領頭的新時代，他們對於協商法案有諸多優先事項列表，且很頑固。」

史莫表示，進步派在策略戰(battle of tactics)之前，贏了關於理念的戰爭(battle of ideas)，拜登推動的社福經費與氣候變遷平台源自參院預算委員會主席桑德斯(Bernie Sanders)的提案，他是進步派黨團首位預算委員會主席。

史莫表示，不手軟的策略也很重要，「他們有必達的優先要務，而非空談偏好政策」。