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拜登的「豪賭」：拚基建案、預算案一起過關

編譯潘勛／綜合2日電
拜登與民主黨國會黨團閉門會商之後說，基建案及預算案一起通過，已然變成現實。（歐新社）
拜登與民主黨國會黨團閉門會商之後說，基建案及預算案一起通過，已然變成現實。（歐新社）

面對國會民主黨內人為預算案規模大生齟齬，拜登總統已決定把金額1兆2000億元的基礎建設案緩一緩，直到黨內先通過雄心規模更大的預算案，設想好社會福利政策及因應氣候變遷後，再與基建案一起過關；此外參院2日先通過臨時方案，注資給聯邦公路建設計畫，讓被迫放臨時無薪假的運輸部3700名員工得以上工。

「紐約時報」2日報導，拜登與民主黨國會黨團閉門會商之後說，基建案及預算案一起通過，已然變成現實；另外，民主黨內進步、中間兩派分裂，要對內政、經濟施政折衷妥協，恐耗時數周。

拜登的決定，對民主黨中間派可謂當頭一棒；中間派極力推動兩案拆分，想在傳統的橋梁道路基建案迅速取勝，然後用來打選戰；對自由派則是勝利，他們擋下基建案，除非參院民主黨能團結一致，通過預算案來應對氣候變遷、改善年久失修的社會安全網、向富人加稅，否則不讓基建案在眾院過關。

拜登的決定也不啻豪賭，畢竟基建案已在參院過關，他等於延後基建案最後立法成功，期盼能團結只在國會占最微弱多數的黨內同志，縫合因預算案而發生的分裂。

民主黨高層堅稱黨內已變得更團結，還有充裕時間化解因預算案產生的歧見，兌現總統的承諾；眾院議長波洛西致函黨內同志指出，雖說協商參眾兩院及白宮，就擬定預算案已取得長足進步，但還是要花更多時間，顯然兩黨合意達成的基建案，一等預算案達成妥協，就會通過。

拜登在私下會議中對國會同志表示，由自己助理與參議員們交談中得知預算案曾談到2兆3000億元，雖然遠低於自己原先提出的3兆5000億元，但他仍認為足可大舉改善民眾生活、促進經濟成長、創造千百萬個薪資不錯的就業機會，而且把一世代僅見的福利贈送給中產階級。

由於眾院未能通過基建案，運輸部3700名員工1日被迫放無薪假；但眾院1日休會前通過了臨時措施，延長給聯邦公路計畫的經費，參院則在2日下午通過，拜登總統簽字之後便可生效，結束運輸部員工的無薪假。

運輸部發言人表示，正採取一切可行手段，緩解被迫放無薪假引發的衝擊；但民主黨內部分歧而未通過基建案還是引發挫折感，美國公路及運輸員司協會(AASHTO)便批評國會；協會執行長蒂蒙(Jim Tymon)表示，協會遇到的反彈實在嚴重，數千員工被迫休無薪假，公路信托資金(Highway Trust)的500億元遭凍結，「令人無法接受」。

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