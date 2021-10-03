基建、預算案 民主黨內拉扯 拜登：人人都挫折

拜登總統推動預算案和基建案不順，他2日在離開白宮前往德拉瓦州家鄉度周末時坦承備受壓力，「人人都感到挫折」，但他矢言必盡全力讓兩案最後立法成功。（Getty Images）

拜登 總統2日坦承，民主黨 為了搶救預算 案縮水版及基礎建設法案而備受壓力，「人人都感到挫折，但為政勢必如此，會受挫折」，但他矢言必盡全力讓兩案最後立法成功；另一方面，拜登雖未言明兩案通過的最後期限，眾院議長波洛西則明確表示，本月底前眾院將通過金額1兆2000億元的基建案。

美聯社報導，拜登1日赴國會山莊與眾院民主黨人私下開會，部分原因是想替黨內同志加油打氣；民主黨國會議員進步派及中間派因預算案意見不一，致使基建案未能在1日交付眾院全院表決。

據在場國會議員表示，拜登討論把預算案總金額降為接近2兆元；白宮及拜登國會盟友為磋商恐怕曠日費時，已做好心理準備。

拜登表示，他很快將到全國推銷預算案，也承認自己很關注華府進行中的談判，太著墨於預算案要花多少兆，以及向大企業及大富翁加稅。

拜登矢言要更賣力教育民眾，了解新預算為何要擴大開支，而且他相信絕大多數選民會支持，屆時就能過關；「要立法成功，明年改變向民眾課徵的稅額，還有充裕的時間」。

來源：Associated Press

目前對拜登及民主黨可謂關鍵時刻；拜登施政滿意度已下降，民主黨不眠不休，急著想兌現他競選時重建全國的招牌承諾；拜登不只想顧好造橋鋪路等基礎建設，還想擴大給老年人牙齒、視力聽力等醫療照護、免費學前教育、大規模因應氣候變遷，加上其他投資，將觸及無數全國人民的一生。

中間派、進步派 意見相左

但立場堅定的民主黨中間派參議員曼欽要求將預算案砍到大約1兆5000億元，而且直到9月30日都拒絕妥協；民主黨進步派則揚言，參院要先對就預算案達成協議，不然拒絕支持基建案。

眾院議長波洛西明確表示，本月底前眾院將通過金額1兆2000億元的基建案。（Getty Images）

眾院議長波洛西2日在「致親愛同仁」的函件中表示，要同時通過基建案及金額更大的預算案，「必須更多時間」；民主黨高層過去兩天絞盡腦汁，都找不到足夠票數單獨通過基建案；但波洛西表示，打算在31日延長注資給聯邦公路建設臨時措施屆期前，就通過基建案。

波洛西指出，「地面運輸授權」(Surface Transportation Authorization)行政手段設有最後期限，31日就期滿，所以在此之前必須通過兩黨都同意的基建案，愈快愈好。