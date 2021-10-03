200多家中企恐退出美國股市 審計權之爭 加速美中經濟脫鉤

美國與中國就在美上市中國企業審計權之爭無解，200多家中國企業由美國各證交所摘牌進入倒數階段，分析人士認為此舉將加速美中經濟脫鉤。（路透）

美國 與中國 就在美上市中國企業審計權之爭無解，200多家中國企業由美國各證交所摘牌進入倒數階段，分析人士認為此舉將加速美中經濟脫鉤。

「華爾街日報」(WSJ)2日報導，美國證券交易監管當局「美國證券交易委員會」(SEC)已啟動倒數計時，將逼迫許多中國企業退出美國股市；此舉勢將加速全球前兩大經濟體脫鉤，影響持有中企股票在美上市的投資人，據估總市值約2兆元。

前總統川普2020年簽署法律，禁止連續三年未提交財務審計資料給美國監管單位審查的外國企業在美國證券市場交易。

●國會去年通過 外企問責法

國會參、眾兩院去年12月2日通過「外國公司問責法」(Holding Foreign Companies Accountable Act)，此法要求在美公開上市的外企向監管機構提供更多會計資訊，而中國一直阻止企業向SEC提交相關內容。

在美掛牌的中企以數據密集的中企為大宗，審計作業文書包括一些原始資料如會議紀錄、用戶資訊及公司對公司、公司對政府機構之間往來的電子郵件等；在美國，這些稽查工作是由SEC監督的美國上市公司會計監督管理委員會(U.S. Public Company Accounting Oversight Board，簡稱PCAOB)進行。

SEC正在研擬相關執法細節與規範；美國監管單位表示，長期以來從未取得必要的透明性，無法了解幫中企做審計的會計事務所作業，原因在中方未能按例繳交必要的財務文件，也沒出於誠意進行協商。

中國方面則多次表示，反對「證交規範政治化」，歡迎透過對話協商解決辦法。

消息人士透露，SEC預期在2022年標示未能提交2021年審計資料的中國企業。

●中企轉移資產 回香港 上市

某些投資人預料到後續影響，已逐漸將中國企業的美國存託憑證(ADR)，換成香港證券交易所的股票。

紐約基金經理公司「智慧樹投資」(WisdomTree Investments)2020年底將阿里巴巴集團(Alibaba Group Holding Ltd.)的ADR換成在香港掛牌上市的股票；智慧樹投資量化投資專家任麗倩(Liqian Ren，音譯)說，公司正密切觀察港股的交易量，衡量是否應轉換其他公司的ADR。

荷蘭資產管理公司荷寶集團(Robeco)新興市場股票團隊主任帕溫海(Wim-Hein Pals)表示，他在去年底至今年初，盡可能將所有的中國ADR換成香港上市股票，中國ADR現在僅占其14億元規模的新興市場投資組合的1.5%。

他預測：「未來幾年將看到流動資產逐漸且持續移往香港，愈來愈多投資人將轉向在香港上市的中企股票，忽略那些公司在美上市的股票」。

香港證交所數據顯示，阿里巴巴2019年底在香港二度上市以來，又有15家在美上市的中國企業加入「回港上市」的行列，回歸亞洲經濟樞紐；近期資料顯示，大多數交易發生在中國的ADR。