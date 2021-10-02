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中國前司法部長傅政華落馬 曾端掉「天上人間」

嬌生疫苗罕見副作用 歐盟建議列入深部靜脈血栓

心碎 新冠死亡突破70萬 青壯病歿創新高

編譯洪毅／綜合1日電
FDA的獨立疫苗諮詢委員會下月將討論新冠疫苗補強針接種和混打，以及5歲至11歲兒童將如何接種的相關政策。圖為密西西比州醫生施打疫苗。(美聯社)
FDA的獨立疫苗諮詢委員會下月將討論新冠疫苗補強針接種和混打，以及5歲至11歲兒童將如何接種的相關政策。圖為密西西比州醫生施打疫苗。(美聯社)

美國的新冠疫情病歿人數在上個月20日超過西班牙流感的紀錄後，1日更突破70萬大關，這是新冠疫苗推出之際鮮有人能預料的發展；另一方面，病歿患者中未接種疫苗的比率依然是壓倒性多數，多州推出強制打疫苗政策後，死亡人數漸趨平緩，顯示強制接種疫苗的規定產生作用。

這波疫情在9月達到高峰，月底的七天平均每日病歿人數超過2000人，為今年2月以來之最，其中以阿肯色、佛州、路易斯安納、密西西比等南部州為重災區；疫情直到近日才稍緩，30日的七天平均每日病歿人數降至1900人以下。

今年1月19日至2月22日，美國的病歿人數在短短34天就從40萬人增至50萬人；而本次病歿人數從60萬增至70萬則耗費105天，佐證了Delta變種病毒傳染力雖高，但在疫苗的保護下，致命性減低。

專家：新冠屬於未接種者流行病

雖然病歿者眾，但絕大多數為未接種疫苗者，讓許多醫護人員感到挫折；洛杉磯加州大學公衛學院金-法利(Robert Kim-Farley)說，現在新冠肺炎是「屬於未接種者的流行病」，因為絕大多數患者的病歿完全可以預防。

6月中後病歿的10萬名患者中，聯邦疾病防治中心(CDC)目前只找出2900名病歿者曾接種疫苗；CDC在9月的報告指出，未接種疫苗因染疫而死亡的風險，是已接種疫苗者的10倍。

不論從各州、還是從年齡層的疫情及接種數據來看，都可以支持疫苗接種率與疫情嚴重度成反比的關係；目前美國完成接種的人口比率約65%，不過65歲以上年長者的接種率達83%，讓這波疫情的55歲以下青壯年病歿人數創下新高。

拜登總統宣布大規模的新冠疫苗強制接種令後，部分人士擔心此舉會造成機構大量人員求去，影響政府、企業運作，甚至傷害經濟；但是從目前已祭出強制接種的案例來看，此事並沒有發生。

加州醫護人員的強制接種令在30日起生效，加州主要醫療機構表示，強制令成功讓員工的接種率提高到90%以上；不少大型企業要求員工強制接種後，也看到了類似的效果。

學者：強制令推動接種最有用作法

柏克萊加州大學公衛學院教授舒瓦茲柏格(John Swartzberg)表示，從人員是否流失的角度來看，強制接種令是「有效的」；相較於各種金錢、禮物的獎勵措施，強制令依然是推動疫苗接種最有用的作法。

在佛州坦帕的殯葬從業人員布萊特(Wayne Bright)表示，他看到一名16歲女孩轉眼間就失去了她的母親、阿姨及堂親手足，「我們現在要料理30多歲、40多歲、50多歲的人的後事，如果沒有疫情，他們想必正在享受他們的人生。」

肯塔基州亨利郡(Henry County)法醫波拉德(James Pollard)也表示，30、40多歲，甚至20多歲患者的死亡，讓太多家庭感到震驚、痛苦，許多人在失去至親後，才發誓要趕快去接種疫苗。

疫苗 疫情 加州大學

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