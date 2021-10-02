新冠口服藥 讓住院死亡率減半...治療更快、費用更低 終結疫情現曙光

美國新冠疫情病歿人數在上個月20日超過西班牙流感的紀錄後，1日突破70萬大關。圖為在華盛頓紀念碑旁的一個展覽，紀念美國爆發新冠疫情以來的死難者。（路透）

默克藥廠(Merck) 1日表示，實驗證明，一款新藥可以讓新冠病毒患者的住院率或死亡率減少一半；如果這款新藥獲得監管機構批准，將會是市面上第一種治療新冠病毒的口服藥錠，也將是繼疫苗 之後，全球抗疫大戰中的另一項簡易新武器。

默克藥廠表示，它很快就會向美國 及世界各地的衛生當局申請使用授權；美國食品暨藥物管理局(FDA)可能在數周內決定；若獲批准，該藥不久即可迅速分銷。

目前美國授權的所有其他新冠治療方法，都需要透過靜脈注射和打針；相較之下，在家直接服用藥丸，可緩解醫院的壓力；全球各地較為貧窮偏遠、無法獲得昂貴輸液療法的地區，疫情 也將因此遏制。

范德堡大學(Vanderbilt University)醫學中心傳染疾病專家夏夫納(William Schaffner)說：「因此得以更快治療更多人，而且費用也會低得多。」

默克藥廠1日宣布其口服實驗藥可使新染疫者住院和死亡率減半，將尋求各國批准，讓人們看到抗疫的新希望。圖為默克藥廠抗新冠藥丸。(美聯社)

默克藥廠與研發夥伴瑞奇貝克醫療公司(Ridgeback Therapeutic)聲明中指出，該藥名稱為「莫納皮拉韋」(Molnupiravir)；據初期實驗結果，在五天內出現新冠病症的患者服用後，與服用安慰劑的人相比，住院和死亡率都減少一半。

該研究追蹤了775名患有輕度至中度新冠肺炎的成年人，這些成年人因肥胖、糖尿病或心臟病等健康問題，被認為是患有嚴重疾病的高風險群；此項結果尚未經過外部專家審查，那是新醫學研究的正常審查程序。

服用「莫納皮拉韋」藥的患者中，有7.3%在30天結束之前住院或死亡，服用假藥丸的患者的這一比例為14.1%；默克藥廠稱，在那段時間之後，接受該藥物的患者無人死亡，安慰劑組有8人死亡。

預防感染 疫苗仍是主力

國家過敏和傳染病研究院(NIAID)院長佛奇(Anthony Fauci)也大讚默克藥廠，帶來「非常好的消息」；但白宮疫情協調官齊安茲(Jeff Zients)仍說，疫苗還是政府目前控制疫情的主力：「我們希望能預防感染，而不是等到得病了才開始治療。」

默克藥廠1日宣布其口服實驗藥可使新染疫者住院和死亡率減半，將尋求各國批准，讓人們看到抗疫的新希望。圖為默克藥廠抗新冠藥研發人員。(路透)

默克藥廠僅針對未接種疫苗的人群研究其藥物。但FDA監管機構可能會考慮授權，將此藥廣泛運用在已接種新冠疫苗卻出現突破症狀的患者。

雙管齊下 顯著減少重症

約翰霍普金斯公衛學院教授佩科斯(Andrew Pekosz)預測，為了防止新冠病毒的最壞影響，疫苗和抗病毒藥物終將一併使用，「這些藥物不應被視為疫苗接種的替代品，但兩者可以一起使用，做為顯著減少重症的雙重策略。」

在默克藥廠的實驗中，患者每天服用四粒「莫納皮拉韋」藥，連續五天服用兩次。兩個實驗組都報告有副作用，但接受假藥丸的患者，副作用更常見。

此外，早期研究結果顯示，該藥物對已因重症住院的患者沒有幫助。因為在病毒於體內蔓延之前使用抗病毒藥物，才是是最有效的。

美國過去已批准用於對抗新冠病毒的藥物「瑞德西韋」(Remdesivir)，並允許緊急使用三種協助免疫系統對抗病毒的抗體療法；但這些藥物都很昂貴，而且必須在醫院或診所通過靜脈注射或打針施藥，最近的Delta變種病毒激增，也令供應更加緊張。

默克藥廠表示，它可以在年底前為1000萬名患者生產藥丸，並與世界各國政府簽訂合同。該公司尚未公布該藥價格。