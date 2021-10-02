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中國前司法部長傅政華落馬 曾端掉「天上人間」

嬌生疫苗罕見副作用 歐盟建議列入深部靜脈血栓

減少預約次數…英研究：新冠、流感疫苗 可以一起打

記者胡玉立／綜合報導
英國一項研究支持疾病防治中心(CDC)的建議，顯示民眾可以同時接種新冠與流感疫苗。圖為德州一醫生為民眾施打流感疫苗。(美聯社)
英國一項研究支持疾病防治中心(CDC)的建議，顯示民眾可以同時接種新冠與流感疫苗。圖為德州一醫生為民眾施打流感疫苗。(美聯社)

英國研究臨床試驗發現，同時接種新冠疫苗和流感疫苗是安全的，而且不會對兩者的免疫反應產生負面影響；這項研究結果支持美國衛生當局的建議，在流感季節來襲前，對壓力緊繃的醫護人員來說，更是個大好消息。

由布里斯托大學(University of Bristol)領導的這項研究在9月30日於線上發表；研究發現，總計679名英國志願受試者注射三種流感疫苗與輝瑞 (Pfizer) 或阿斯特捷利康(AstraZeneca)新冠疫苗的試驗報告中，副作用通常是輕度至中度，也沒有任何危險跡象。

首席調查員拉扎魯斯 (Rajeka Lazarus) 表示，「這項進展非常正面，它代表的是，需要接種兩種疫苗的人可以減少預約次數。」

隨著新冠疫情限制和社交安全距離措施逐漸放鬆，英國和其他北半球國家正準備迎接冬天的到來，流感病例可能會明顯激增；拉扎魯斯表示，他們已將研究結果送交疫苗接種和免疫聯合委員會 (Joint Committee on Vaccination and Immunisation，JCVI)) ，協助政策制定者規畫未來重要疫苗的接種計畫。

此項研究的作法是同一天在同一人的兩隻手臂上注射針劑；一組人在第一次就診時分別注射新冠疫苗和流感疫苗，第二次就診時注射安慰劑；另一組人在同一天注射新冠疫苗和安慰劑，然後在第二天注射流感疫苗。

研究發現，97%的參與者表示，他們願意在未來的同一預約中，接種兩種疫苗。

此項研究是在今年4月至6月間進行，679名志願者來自英格蘭和威爾斯12個地點，完整研究結果將在「刺胳針」(The Lancet)醫學期刊上發表。

除了研究疫苗安全性外，研究人員還收集血液來測量新冠病毒的抗體，顯示不同疫苗品牌的某些組合導致抗體水平略低；但研究人員並未推測，倘若人們在接種第三次新冠疫苗的同時接種流感疫苗，會經歷什麼免疫反應。

流感疫苗 英國 刺胳針

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