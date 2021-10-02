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中國前司法部長傅政華落馬 曾端掉「天上人間」

嬌生疫苗罕見副作用 歐盟建議列入深部靜脈血栓

莫德納、嬌生補強針怎麼打？FDA定10月中討論

編譯林梅婕／綜合1日電
FDA的獨立疫苗諮詢委員會下月將討論新冠疫苗補強針接種和混打，以及5歲至11歲兒童將如何接種的相關政策。圖為嬌生疫苗。(美聯社)
FDA的獨立疫苗諮詢委員會下月將討論新冠疫苗補強針接種和混打，以及5歲至11歲兒童將如何接種的相關政策。圖為嬌生疫苗。(美聯社)

聯邦暨藥物管理局(FDA)1日宣布，旗下獨立疫苗諮詢委員會將在10月召開三次會議，討論新冠疫苗補強針接種和混打，以及5歲至11歲兒童將如何接種的相關政策。

首場會議將在10月14日及15日舉行，商討莫德納(Moderna)與嬌生(Johnson & Johnson)疫苗的補強針劑量；爾後的會議則以國家衛生研究院(NIH)提供的研究數據，評估補強針接種與原始疫苗不同廠牌的安全性及有效性。

目前市面上還沒有任何一種疫苗可供12歲以下兒童使用，而12歲至17歲的青少年只能接種輝瑞(Pfizer)；不過，FDA小組也將在10月26日召開另一場會議，討論5歲至11歲兒童接種輝瑞疫苗的情形。

為了避免冬天疫情再度爆發，當局就疫苗接種政策提出大略的商議時程；一般來說，FDA諮詢委員會會議是批准授權的最後一步，雖然委員會並不直接影響當局的決定，但他們提出的建議往往都會被採用。

FDA的獨立疫苗諮詢委員會下月將討論相關政策。圖為賓州醫生準備施打疫苗。(美聯社...
FDA的獨立疫苗諮詢委員會下月將討論相關政策。圖為賓州醫生準備施打疫苗。(美聯社)

此外，FDA將在三場會議舉行的前兩天公布分析報告；FDA代理局長伍考克(Janet Woodcock)說：「根據我們使用其他疫苗的過往經驗，我們知道兒童和成人有別，我們會持續對臨床試驗數據進行綜合評估，顧及兒童接種疫苗的安全性及有效性。」

許多科學家也認為，校園陸續開放實體教學後，讓兒童接種疫苗成為終結疫情的關鍵之一；加州州長紐森(Gavin Newsom)1日即下令，以FDA批准12歲以上兒童接種疫苗的條件下，要求全州所有符合資格的學生接種新冠疫苗。

而有關補強針接種的議題一直在拜登執政團隊及其公衛專家之間充滿爭議，今年8月兩名資深公衛官員才出面，大力支持政府在9月底開放大部分成人接種補強針，但FDA和聯邦疾病防治中心(CDC)最終只授權特定人士接種。

各部會高層對補強針政策也還處於商討的階段；有些人認為，大規模施打補強針，可以避免冬天時疫情再度爆發；但也有人認為，補強針無法確保每個人都能免於感染，應該只用於如長者等重症的高風險族群。

疫苗 FDA 疫情

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