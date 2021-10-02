全美首州 加州學生強制接種 沒打疫苗不能進校園

加州州長紐森1日發布行政令，強制要求加州所有符合條件的公立和私立學校學生接種新冠疫苗，為全國各州之首。圖為紐森當天在舊金山一所中學宣導政策。（Getty Images）

加州 州長紐森 (Gavin Newsom)1日發布行政令，強制要求加州所有符合條件的公立和私立學生，接種新冠疫苗 ；加州成了全國各州之首，這項命令生效後，學生若沒有接種疫苗，將不允許進入校園上課，僅極少數出於醫療和宗教原因可以豁免。

FDA完全授權接種疫苗後即生效

州長辦公室指出，在聯邦食品暨藥物管理局(FDA)完全授權12歲及以上者接種疫苗後，這項針對7至12年級學生的行政令立即生效。

目前只有輝瑞疫苗在緊急授權下，可以向12歲至15歲青少年展開接種；紐森1日在記者會上表示，他預期FDA可在明年全面批准12歲以上接種新冠疫苗，屆時他將強制所有7至12年級學生接種，預計時間點會在明年秋季左右。

紐森還說，如果FDA全面批准疫苗用於5歲至11歲兒童，屆時他將強制所有從幼兒園到六年級學生接種疫苗。

儘管研究顯示強制防疫措施有效，但仍有不少人執意反對。圖為紐約市抗議強制防疫的標語。（歐新社）

紐森：大家已筋疲力盡 速終結疫情

加州是全國第一個對學校學生，祭出新冠疫苗強制接種令的州；紐森表示，大家都已筋疲力盡，需要採取更多行動，以終結疫情。

加州是全國疫苗接種率最高的州之一，12歲以上民眾約84%至少已接種一劑疫苗；不過，紐森指出，12歲到17歲青少年至少接種一劑的比率只有63.5%。

大型教師工會、加州醫療協會支持

加州數個大型教師工會，還有加州教育委員會協會(California Association of School Boards)皆支持紐森的決定；加州醫療協會(California Medical Association)主席布雷坦(Peter Bretah)也說，協會「強烈支持」紐森的決定。

「學生入學前須接種特定疫苗的規定，已行之有年。」布雷坦說，紐森的決定，「只是增加一種用於對抗新疾病的疫苗」，而這疾病在過去18月，造成「全州、全國、全世界無數生靈塗炭。」

加州採取的防疫措施之大舉國罕有，去年3月成為全國第一個祭出經濟封鎖的州，也在今年成為全國第一個強制醫療機構從業人員，還有學校教職員接種疫苗的州，包括私立學校，影響數百萬人。

儘管研究顯示強制防疫措施有效，但仍有不少人執意反對。圖為拉斯維加斯部分家長出席學區委員會會議，火爆抗議強制防疫。（美聯社）

部分州仍十分抗拒防疫措施

與之對比的是，一些州十分抗拒防疫措施，例如肯塔基州議會通過新法，推翻全州性的學校口罩令；而加州從今年夏天起隨著學校重啟而祭出此規定。

民調顯示，就算是已接種疫苗的家長，相當比率仍對讓子女接種有疑慮，紐森的決定更招致政敵的猛烈攻擊；不過9月罷免紐森的投票被壓倒性否決之後，似乎讓紐森更有底氣採取更大力的措施。