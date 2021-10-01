「債限破壞力極大」 財長力挺廢除

財政部長葉倫30日在國會作證時，呼籲廢除舉債上限，稱設定債限「破壞力極大」。（歐新社）

財政部長葉倫 30日表示，歷來預算、稅法是由國會立法制定，發行國債 來融資也有其必要，但國會還要設舉債上限，常導致倒債危機，傷及外界對國家的信心，損害美國信用；因此她支持廢除舉債上限此一「破壞力極大」的做法。

國會山莊報(The Hill)30日報導，葉倫出席眾院金融服務委員會(House Financial Services Committee)作證指出，政府開支及稅率政策是由國會立法制定，為了周轉支出及徵稅決策，發行額外公債有其必要；因此她認為，碰到因過去決定而發行的公債有無力償還的狀況，對總統及財政部長都有極大的破壞力。

共和黨 曾矢言阻擋任何調升債限的做法，堅稱民主黨必須透過預算協商程序獨力為之；但民主黨砲轟共和黨拒絕支持調升債限，償還過去幾十年兩黨都有人當總統而累積的國債，是不負責任的做法。

調升債限能籌到更多現金

葉倫因此支持廢除債限。

一旦國會無法提高舉債上限，或採用其他做法來支應，美國本月18日後將出現國債違約。

調升債限並不直接影響國債規模或未來國會開支，這麼做只是准許財政部靠著出售國債，籌到更多現金，以支持國會及總統業已批准的開銷；另外，因為聯邦收稅速度不夠快，不足以讓政府償還屆期應還國債，所以不管未來國會批准的政府開支多大，債限都須調升。

無關未來政府開支或增稅

葉倫指出，兩黨應有共識，二戰以後美國除了少數幾年之外，大多數都靠赤字預算在營運，因此調升債限必須成為常規，這種需求與未來決定政府開支能多大、收稅要不要增加，都毫無關係。

即便如此，共和黨仍堅稱民主黨該獨自負起調升債限的責任，因為民主黨要推動拜登的全面經濟施政，而花上好幾兆元；金融服務委員會成員、共和黨眾議員麥克亨利(Patrick McHenry，北卡羅來納州)就說，自1月20日拜登總統上任以來，本屆國會的舉動好像是民主黨不必共和黨的支持，就可為所欲為。

麥克亨利還批評葉倫直到上周才致電給他要他投票支持升債限，而不是幾個月前共和黨警告不想升債限時就打電話拜託，足見拜登政府無意以兩黨合作為基礎來執政；他感謝葉倫上周終於來電話，但電話適足以證明，這個政府有更大的問題。