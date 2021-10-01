民主黨溫和派、進步派互嗆 預算案恐縮水

民主黨進步派堅持認為，3.5兆元開支案必須與基建案一起表決，否則寧願不通過基建案。圖為民主黨進步派眾議員歐凱秀（右）受訪。（Getty Images）

基礎建設法案與規模3兆5000億元的預算 案在民主黨 內僵持不下，黨內溫和派、進步派之間攻訐的措辭愈發尖銳，甚至是「相互保證毀滅」的程度；不過另一方面，這種事情其實在美國並非新鮮事，按往例來看，最終通過的法案規模可能會縮水。

兩派之間的癥結在於，溫和派認為3.5兆預算案規模過大，也反對向富豪及企業增稅；但是進步派十分重視此法案，為了確保預算案上路，堅持該案必須與已得到共識的基建案一起表決。

這反映出兩派之間的不信任，溫和派對進步派的倡議有疑慮，而進步派不相信溫和派能接受他們的預算案，因此堅持將兩案綁在一起。

這是近乎「相互保證毀滅」的作法，因為按當前國會格局，在沒有共和黨的支持下，只要有一席民主黨籍參議員未投同意票，整個法案就會付之東流。

兩派之間攻訐的措辭變得尖銳，從「愚蠢」到「瘋狂」都有；例如，屬於溫和派的參議員曼欽(Joe Manchin)表示，在高通膨及國債飆升的當下推出規模如此龐大的預算案，從財政的角度來看實在「瘋狂」。

屬於進步派的眾議員普拉蜜拉．賈亞帕(Pramila Jayapal)則表示：「我認為他是在說總統已經瘋了，因為這些倡議都是總統提出來的。」

對於此情勢，民主黨籍眾議員威爾契(Peter Welch)說，這種動輒發出「最後通牒」的作法，對民主黨有害；法案能否通過，不只關乎「政治」，更關乎「生存」，「如果我們失敗了，我們就完了。」

不過從過往來看，每當政黨取得多數時，往往也是兩派矛盾浮上檯面的開始，例如2010年民主黨多數時，當時的歐巴馬總統要推動「歐記健保 」卻舉步維艱；到了2017年共和黨奪下多數時，川普矢言要廢除歐記健保，但最終仍鎩羽而歸。

事實上，不論是基建案還是預算案，都得到民主黨內壓倒性的支持，雙方的對立、攻訐，相當程度上是種「作秀」，以交待自己立場，再考慮到黨內惡鬥對明年國會改選的影響，其法案最終還是有通過機會，不過規模很有可能會縮水。