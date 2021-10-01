2顆硬石頭擋路 拜登3.5兆預算案危險

民主黨溫和派參議員曼欽30日表示，拜登政府在高通膨及國債飆升的當下推出規模龐大的預算案，從財政的角度來看實在「瘋狂」。（美聯社）

1兆元基礎建設法案在參院獲得兩黨普遍支持，但兩位協助引導這項基建法案過關的民主黨 中間派參議員曼欽(Joe Manchin，西維吉尼亞州)和席納瑪(Kyrsten Sinema，亞利桑納州)卻擔心拜登 3.5兆預算 法案開銷太大，揚言不會支持；此舉引來支持3.5兆預算案的民主黨進步派撻伐，強調必須一案換一案；民主黨內分裂的派系立場，令兩案前景岌岌可危。

曼欽聲明不挺：財政瘋狂 堅持1.5兆上限

曼欽29日晚間發表公開聲明，拒絕支持3.5兆預算案，還指該案明顯就是「財政瘋狂」；他30日另在國會大廈外臨時召開記者會，堅稱從一開始就清楚表示他的上限是1.5兆元，「我願意為1.5兆元好好協商。」

席納瑪沒說話：已將數字「擺在桌上」

席納瑪沒有公開透露她心目中的預算法案理想金額大小，但她的辦公室發言人拉邦巴德(John LaBombard)表示，席納瑪已將數字「擺在桌上」，並「繼續直接與拜登和參院多數黨領袖舒默(Chuck Schumer)認真討論」。

民主黨溫和派參議員席納瑪擔心拜登3.5兆元預算法案開銷太大，認為砍半是合適的。（Getty Images）

眾院議長波洛西(Nancy Pelosi)30日一整天都在與不同派系議員私下會面，拜登29日即已改變行程，取消原定前往芝加哥討論疫苗重要性的安排，在白宮分別會見了曼欽和席納瑪，甚至出席29日晚上的年度國會棒球比賽，展現善意姿態，為的就是希望就3.5兆預算法案與中間派達成協議，避免國會投票時出現驚人的基建法案挫敗。

據知情人士透露，雖然曼欽和席納瑪並沒有拒絕達成協議，但他們尚未發出同意的訊號。

民主黨中間派參議員拒絕停止與拜登談判，激怒了進步派國會議員；他們表示，如果白宮與中間派參議員的談判看不到盡頭，他們會否決基建法案。

國會進步黨團(Congressional Progressive Caucus)主席、眾議員普拉蜜拉．賈亞帕(Pramila Jayapal) 30日在離開波洛西辦公室時表示，進步派的觀點沒有改變，如果一項法案未獲支持，他們也不會支持另一項法案。

她說：「我們整個周末都會待在這裡，看看能否達成協議。」

在黨派分裂日益加深的情況下，中間派藍狗聯盟(Blue Dog Coalition)領袖、佛羅里達州民主黨眾議員史蒂芬妮·墨菲(Stephanie Murphy)29日即已發出警告，如果30日投票取消，將「違背信任，推進拜登議程的力道將因此減緩。」